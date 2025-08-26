Wer ein oder mehrere Haustiere im eigenen Zuhause beherbergt, hat immer wieder auch mit entsprechenden Gerüchen, Tierhaaren und mehr zu tun. Um hier schnell und effektiv für Abhilfe zu sorgen, hat der bekannte Smart Home- und Reinigungsprodukte-Hersteller Dreame nun den neuen Dreame H15 Pro FoamWash vorgestellt, einen Nass- und Trockensauger inklusive einer innovativen Schaumreinigungs-Funktion.

Der neue Dreame H15 Pro FoamWash bietet eine effektive Entfernung von Gerüchen und hartnäckigen Flecken. Dies geschieht zum einen über eine Saugleistung von 23.000 Pa sowie einen gezielten Schaumauftrag bei besonders resistenten Flecken. Mit dem Nass- und Trockensauger sind dreistufige Reinigungsvorgänge möglich: „Press & Spray“ trägt einen dichten, mousseartigen Schaum präzise auf Flecken auf, über „Dissolve“ lösen Bio-Enzyme hartnäckige Verschmutzungen und neutralisieren Gerüche direkt, und der letzte Schritt „Wash“ bietet ein Hochgeschwindigkeits-Wischen mit 480 U/min und ein kraftvolles Aufsaugen von sämtlichen Rückständen.

Laut Dreame entfernt der spezielle Foaming Floor Cleaner bis zu 99 Prozent der typischen Tiergerüche, darunter auch eingetrockneter Urin, und hinterlässt einen dezenten blumig-frischen Duft. Ein integriertes Drei-Schritte-System geht darüber hinaus gezielt gegen Tierverschmutzungen vor. Eine 5-Kanal-RGB-Schmutzerkennung identifiziert über Sensoren Flüssigkeiten und Feststoffe mit fünffach höherer Empfindlichkeit, und eine automatische Dosierung passt das Mischungsverhältnis von Reinigungsmittel und Wasser entsprechend der Verschmutzung von 1:200 bis 1:30 individuell an. Auch die Saugleistung und der Wasserfluss regulieren sich je nach Art und Ausmaß der Verschmutzung.

100°C-Heißwasser-Selbstreinigung und bis zu 60 Minuten Laufzeit

Auch an schwer erreichbaren Stellen ist der Dreame H15 Pro FoamWash jederzeit einsatzbereit. Eine randlose Reinigung wird über die GapFree 2.0-Technologie erreicht, mit der der FoamWash Ecken, Kanten und Sockelleisten in nur 0,2 Sekunden reinigt, und zudem mühelos unter Möbeln ab 10,6 cm Höhe gleitet.

Nach der erfolgten Reinigung widmet sich der Nass- und Trockensauger von Dreame dann dem eigenen Reinigungsvorgang, inklusive einer automatischen Haarentfernung, 100°C Heißwasser-Selbstreinigung und anschließender Trocknung. Eine verbesserte TangleCut 2.0-Klinge entfernt selbst über 150.000 Tierhaare, und dank Smart ThermoTub passt sich die Reinigungsleistung in Echtzeit an. Innerhalb von 5 Minuten ist die Walze vollständig getrocknet. Ein 6×5.000 mAh-Akku ermöglicht bis zu 60 Minuten Laufzeit bzw. eine Reinigung von bis zu 400 m² mit einer Ladung.

Ebenfalls neu: Dreame H15S Nass- und Trockensauger

Darüber hinaus hat Dreame auch den neuen H15S Nass- und Trockensauger vorgestellt, der speziell für die Reinigung von Ecken und Kanten sowie unzugänglichen Stellen entwickelt wurde. Der Dreame H15S bietet einen GapFree AI DescendReach Roboterarm, eine 21.000 Pa-Saugleistung, eine 180°-Flachlage und ein Frischwassersystem für engste Bereiche.

Dank seines integrierten TangleCut-Schabers und einer 90°C Doppelrotation-Selbstreinigung bleibt die Bürste sauber, flauschig und geruchsfrei. Die Neuerscheinung bietet darüber hinaus eine Akkulaufzeit von zu 50 Minuten, eine smarte Erkennung und automatische Saugkraftanpassung, ebenso wie eine App-Steuerung über Dreamehome und ein LED-Display mit Sprachhinweisen.

Preise und Verfügbarkeiten

Ab dem 5. September ist der neue Dreame H15 Pro FoamWash zum Preis von 699 Euro erhältlich – mit einem Einführungsrabatt von 100 Euro in den ersten zehn Tagen. Bei Amazon ist das Modell bereits gelistet. Auch der H15S ist ab diesem Datum verfügbar, zum Preis von 499 Euro, mit einem Rabatt von 50 Euro in den ersten zwei Wochen. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch den neuen Dreame H15 Pro FoamWash im Detail.

