Google: Leak enthüllt neues Smart-Home-Lineup

Wie der Blog „Android Headlines“ berichtet, wird Google in Kürze mehrere neue Produkte seines Smart-Home-Lineups „Nest“ vorstellen. Darunter befindet sich auch ein neuer Google-Home-Lautsprecher, der mit Gemini AI ausgestattet sein soll. Außerdem soll es neue Nest-Kameras und Türklingeln geben. Wir haben alle Details für euch zusammengestellt.

Der neue Google Home Speaker kommt mit Gemini AI anstelle von Google Assistant. Überzeugen möchte der Lautsprecher aber nicht nur mit dem KI-Chatbot als Sprachsteuerungsoption, sondern auch mit einem ausbalancierten 360-Grad-Klang. Zudem lässt sich der Lautsprecher mit einem Google TV Streamer paaren.

Auch Geräuscherkennung soll eines der Features des Google Home sein, die den Speaker in die Lage versetzt, zu erkennen, wann ihr nicht zuhause seid und Geräusche wie zerbrechende Scheiben zu identifizieren, um euch beispielsweise vor einem Einbruch zu warnen.

Google Nest Indoor und Outdoor Kameras

Unter den neuen Geräten soll sich auch die dritte Generation der Google Nest Indoor-Kamera befinden, die nun endlich auch in verschiedenen Farben erhältlich sein wird, namentlich Snow, Berry und Hazel. Zudem kommt die Kamera mit einer verbesserten Auflösung von 2K und ebenfalls mit Gemini AI.

Zusätzlich wurde auch ein sechsfach-Zoom und eine Crop-Funktion eingeführt, die es euch ermöglicht, jederzeit einen bestimmten Punkt in eurem Haus im Blick zu behalten. Die Videovorschau wird auf die letzten drei Stunden erweitert, was euch die Möglichkeit gibt, 10-sekündige Clips aller Ereignisse der letzten drei Stunden anzuschauen.

Die Nest-Indoor-Kamera verfügt außerdem über einen lokalen Speicher, der Videomaterial von einer Stunde speichern kann, was dann sinnvoll wird, sollte das Internet einmal ausfallen. Das zu Nest gehörige Abo „Nest Aware“ wird außerdem umbenannt und heißt künftig „Google Home Premium“. Eine zweite Tarifstufe „Google Home Premium Advanced“ soll ebenfalls kommen. Preis und Leistungsumfang sind indes nicht bekannt.

Die kabelgebundene Version der Google Nest Outdoor wird in der zweiten Generation veröffentlicht und kommt mit nahezu allen Funktionen, die auch die neue Indoor-Kamera mitbringt. Nur bei den Farben gibt es Unterschiede: Die Outdoor-Kamera soll lediglich in Snow und Hazel verfügbar sein.

Google Nest Türklingel

Auch eine eine Version der kabelgebundenen Google Nest Türklingel wird es geben. Sie kommt in den Farben Snow, Hazel und Linen, das leicht beige aussieht. Ansonsten verfügt sie ebenfalls über alle Funktionen, die auch bei den neuen Indoor- und Outdoor-Kameras verbaut sind.

Alle drei Produkte kommen außerdem mit einem von Gemini erzeugten „Daily Summary“, das euch eine Zusammenfassung des Tages in Videoform liefert. Wann genau die neuen Produkte offiziell vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Auch zu den Preisen gibt es bislang keine genauere Auskunft.