Twinkly: Steuerungs-App für smarte Lichter bekommt großes Update spendiert

Version 3.24 jetzt im App Store laden

MelKommentar schreiben zu Twinkly: Steuerungs-App für smarte Lichter bekommt großes Update spendiert

Eine Person steuert mit einem iPhone in der Hand eine bunte Twinkly-Lichterkette an einem Weihnachtsbaum

Über die tollen Lichtprodukte von Twinkly haben wir hier im Blog auch schon mehrmals berichtet. Vor allem zu Weihnachten sind die smarten Lichter eine tolle Bereicherung für das eigene Zuhause. Auch bei mir schmückt eine Twinkly Strings Gold & Silber-Lichterkette seit ein paar Jahren meinen Tannenbaum, was immer wieder für Erstaunen und interessierte Nachfragen sorgt.

Die Steuerung der smarten Lichter erfolgt über die von Hersteller zur Verfügung gestellte eigene App mit dem gleichen Namen: Twinkly (App Store-Link). Sie kann kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Installation neben 197 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Twinkly-App bereits vorhanden.


Auch eine bunte Sternspitze für den Weihnachtsbaum gibt es von Twinkly.

Nun hat das Entwicklerteam von Twinkly ein großes Update für die gleichnamige App zur Steuerung der smarten Lichter im deutschen App Store herausgegeben. Version 3.24.0 und das kurz darauf folgende Update 3.24.1 bieten einige spannende Neuerungen für Twinkly-Nutzer und -Nutzerinnen, die wir hier nachfolgend vorstellen.

  • Teile deine Effekte: Ab sofort kannst du deine benutzerdefinierten Effekte ganz einfach über einfache Freigabelinks mit ausgewählten Freunden oder der gesamten Twinkly-Community teilen.
  • Vorschau und Download: Wenn du Effekte von anderen Mitgliedern der Twinkly-Community erhältst, kannst du diese in der Vorschau anzeigen und deine Favoriten in deiner Effektgalerie speichern.
  • Intelligenteres Browsen: Eine neu gestaltete Effektgalerie mit Filtern, Sortieroptionen und einer Suchfunktion, mit der du deine Lieblingseffekte schneller und intuitiver finden kannst.
  • Effektsynchronisierung: Effekte werden jetzt in deinem Twinkly-Konto gespeichert, nicht auf dem Gerät. So hast du immer Zugriff auf deine gesamte Galerie, egal von wo aus du dich anmeldest.

Die Aktualisierungen auf Version 3.24.0 und 3.24.1 stehen ab sofort allen Usern der Twinkly-Produkte im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Dass die smarten Lichter nach wie vor sehr gut ankommen, zeigen auch die Bewertungen für die Twinkly-App, die bei über 4.100 Bewertungen bei sehr guten 4,6 Sternen steht.

‎Twinkly
‎Twinkly
Download QR-Code
‎Twinkly
Entwickler: Ledworks srl
Preis: Kostenlos

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weitere Apps mit Updates

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de