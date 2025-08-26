Über die tollen Lichtprodukte von Twinkly haben wir hier im Blog auch schon mehrmals berichtet. Vor allem zu Weihnachten sind die smarten Lichter eine tolle Bereicherung für das eigene Zuhause. Auch bei mir schmückt eine Twinkly Strings Gold & Silber-Lichterkette seit ein paar Jahren meinen Tannenbaum, was immer wieder für Erstaunen und interessierte Nachfragen sorgt.

Die Steuerung der smarten Lichter erfolgt über die von Hersteller zur Verfügung gestellte eigene App mit dem gleichen Namen: Twinkly (App Store-Link). Sie kann kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Installation neben 197 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Twinkly-App bereits vorhanden.

Nun hat das Entwicklerteam von Twinkly ein großes Update für die gleichnamige App zur Steuerung der smarten Lichter im deutschen App Store herausgegeben. Version 3.24.0 und das kurz darauf folgende Update 3.24.1 bieten einige spannende Neuerungen für Twinkly-Nutzer und -Nutzerinnen, die wir hier nachfolgend vorstellen.

Teile deine Effekte: Ab sofort kannst du deine benutzerdefinierten Effekte ganz einfach über einfache Freigabelinks mit ausgewählten Freunden oder der gesamten Twinkly-Community teilen.

Ab sofort kannst du deine benutzerdefinierten Effekte ganz einfach über einfache Freigabelinks mit ausgewählten Freunden oder der gesamten Twinkly-Community teilen. Vorschau und Download: Wenn du Effekte von anderen Mitgliedern der Twinkly-Community erhältst, kannst du diese in der Vorschau anzeigen und deine Favoriten in deiner Effektgalerie speichern.

Wenn du Effekte von anderen Mitgliedern der Twinkly-Community erhältst, kannst du diese in der Vorschau anzeigen und deine Favoriten in deiner Effektgalerie speichern. Intelligenteres Browsen: Eine neu gestaltete Effektgalerie mit Filtern, Sortieroptionen und einer Suchfunktion, mit der du deine Lieblingseffekte schneller und intuitiver finden kannst.

Eine neu gestaltete Effektgalerie mit Filtern, Sortieroptionen und einer Suchfunktion, mit der du deine Lieblingseffekte schneller und intuitiver finden kannst. Effektsynchronisierung: Effekte werden jetzt in deinem Twinkly-Konto gespeichert, nicht auf dem Gerät. So hast du immer Zugriff auf deine gesamte Galerie, egal von wo aus du dich anmeldest.

Die Aktualisierungen auf Version 3.24.0 und 3.24.1 stehen ab sofort allen Usern der Twinkly-Produkte im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Dass die smarten Lichter nach wie vor sehr gut ankommen, zeigen auch die Bewertungen für die Twinkly-App, die bei über 4.100 Bewertungen bei sehr guten 4,6 Sternen steht.