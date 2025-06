Dreame AirPursue: Neue Luftreiniger im Dyson-Design vorgestellt

Dreame stößt in neue Geschäftsbereiche vor und hat jetzt seine ersten Luftreiniger vorgestellt. Der Dreame AirPursue PM20 und PM10 sehen futuristisch aus, erinnern aber sehr stark an den Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde, der quasi ein baugleiches Design aufweist. Davon abgesehen, findet ihr folgend alle wichtigen Informationen rund um die neuen Luftreiniger von Dreame.

Intelligente Technik für frische Luft und echten Wohnkomfort

Die neuen Luftreiniger Dreame PM20 und PM10 bringen mehr als nur frischen Wind ins Zuhause – sie denken mit. Ausgestattet mit moderner Millimeterwellen-Radartechnologie erkennen sie, ob sich Personen im Raum aufhalten und passen ihre Leistung automatisch an. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für effizienteren Energieverbrauch. Zusätzlich überwacht ein integrierter CO2-Sensor kontinuierlich die Luftqualität und hilft so, ein gesundes Raumklima zu bewahren.

Ein besonderes Extra bietet der PM20: Er verfügt über ein integriertes PTC-Heizelement, das in nur 3 Sekunden für kuschelige 40 Grad warme Luft sorgt. Perfekt für kalte Morgen oder einfach dann, wenn du es dir schnell gemütlich machen möchtest.

Zwei Luftwege, doppelte Power: Saubere Luft in alle Richtungen

Dank des innovativen Dual Airway Circulation-Systems sorgt Dreame für eine besonders schnelle und gleichmäßige Luftverteilung. Mit einem Abdeckungswinkel von 120 Grad wird die gereinigte Luft sowohl nach oben als auch nach vorn ausgeblasen – und erreicht so jede Ecke des Raumes:

Vertikale Luftzirkulatio n: Ein breiter Auslass pustet frische Luft kraftvoll nach oben – für eine schnelle Umwälzung.

n: Ein breiter Auslass pustet frische Luft kraftvoll nach oben – für eine schnelle Umwälzung. Horizontale Jet-Strömung: Eine starke Vorwärtsströmung verteilt die saubere Luft auch in größeren Räumen effizient.

Die Leistungswerte

PM20 : CADR von 400 m³/h, ideal für Räume bis zu 48 m²

: CADR von 400 m³/h, ideal für Räume bis zu 48 m² PM10: CADR von 300 m³/h, perfekt für Räume bis 36 m²

Vier Filterstufen & doppelte Desinfektion

Beide Modelle setzen auf ein hochwirksames 4-stufiges Filtersystem, das die Raumluft zuverlässig reinigt:

Vorfilter – fängt groben Staub und Haare ab Antibakterielle Silberionen-Beschichtung – hemmt das Wachstum von Keimen H13 True HEPA-Filter – filtert 99,97 Prozent aller Partikel wie Pollen, Feinstaub & Co. Aktivkohlefilter – neutralisiert Gerüche und schädliche Gase

Obendrauf kommt die Dual Elimination-Technologie mit UVC-Sterilisation und Plasmafunktion, die gezielt Bakterien und Viren reduzieren – für noch mehr Sicherheit im Alltag.

Alles im Blick – alles unter Kontrolle

Das intuitive LCD-Display zeigt in Echtzeit alle wichtigen Infos zur Luftqualität: PM1, PM2.5, PM10, Formaldehyd, TVOC, sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit – kompakt und übersichtlich. Noch smarter: Die Geräte lassen sich per App oder sogar per Sprachbefehl steuern – ganz bequem von der Couch, vom Büro oder unterwegs.

Preise & Verfügbarkeit

Dreame Purifier PM20 : ab Mitte Juni für 899 Euro

: ab Mitte Juni für 899 Euro Dreame Purifier PM10: ebenfalls ab Mitte Juni für 799 Euro

Beide Modelle gibt es dann über die offizielle Dreame-Website, bei Amazon, Saturn/MediaMarkt und OTTO zu kaufen.