Govee: Wandleuchte mit Matter im Angebot & Garden Lights im Video

Vor ein paar Wochen habe ich euch die Govee Outdoor Garden Lights hier im Blog im Rahmen eines Testberichtes genauer vorgestellt. Ich finde die Garten-Lampen nicht nur optisch sehr ansprechend, sie sind auch richtig gut und hochwertig verarbeitet – das kennt man bei Govee ja nicht immer. Alle Details findet ihr in meinem Test: Mit 95 von 100 Punkten haben die Lampen meine Höchstwertung erhalten.

Falls ich euch noch nicht überzeugen konnte, habe ich noch ein Video-Review angefertigt, das ihr folgend gerne anschauen könnt.

Govee Outdoor Garden Lights sind weiterhin reduziert

Gerne weise ich noch einmal auf den reduzierten Preis hin. Das Doppelpack kostet aktuell 129,99 Euro statt 169,99 Euro. Mit dem mitgelieferten Netzteil können immer nur zwei Lampen miteinander verbunden werden. Wenn ihr mehrere Sets verbauen wollt, benötigt ihr auch mehrere Outdoor-Steckdosen.

Angebot Govee Outdoor LED Gartenleuchte, IP66 Wasserdicht Gartenlampe aus Metall, DIY Höhe... Verbessertes RGBWWIC Technologie: Das von Govee selbst entwickelte 16-Bit-LuminBlend-Farbsteuerungssystem erzeugt 16 Millionen Farben mit verbesserter...

Vollspektrum-Weißlicht 2700-6500K: Mit einem CRI 94 und einer Helligkeit von bis zu 1100lm simulieren die weißen Vollspektrum-Lichtperlen der Govee...

Auch die Outdoor-Wandleuchte mit Matter gibt es zum Sparpreis

Die Garden Lights sind aber noch nicht alles, was Govee für euren Außenbereich zu bieten hat. Wenn ihr euch auch smartes Licht für die Hauswand sucht, dann schaut euch die Govee Outdoor Wandleuchte mit starken 1.500 Lumen an. Im Doppelpack bekommt ihr die Wandleuchte derzeit für nur 109,98 Euro (Amazon-Link), das sind 60 Euro weniger als der Listenpreis.

Die Wandleuchte punktet nicht nur mit einer ordentlichen Helligkeit, sondern auch mit auffälligen Animationen – die Lampe kann sogar mehrere Farben gleichzeitig darstellen. Abzüge gibt es lediglich für die Tatsache, dass die Abdichtung an der Rückseite quasi nicht vorhanden ist. Hier müsst ihr am besten mit ein bisschen Silikon oder einem anderem Material nacharbeiten. Das Gehäuse selbst ist mit IP65 vor allen Witterungseinflüssen geschützt, so dass es auch auf Dauer zu keinen Problemen kommen sollte. Wie lange das Angebot gilt, können wir leider nicht sagen.

Angebot Govee Outdoor Wandleuchte RGBIC, 1500LM Smart Wandleuchte Aussen mit 45 Scene Modes,... Traumhafte Lichteffekte: Govee Outdoor Wandleuchten können gleichzeitig 3 Farben horizontal anzeigen. Genießen Sie eine flexible DIY-Erfahrung und...

Hochhelles Weiß: Die Govee Outdoor Wandleuchten für den Außenbereich bietet 1500 lm und eine Farbtemperatur von 2700K-6500K für die Alltags- und...