Shelly Power Strip 4 Gen4: Steckdosenleiste mit Matter

Ohne Steckdosenleisten dürfte in den meisten Haushalten wohl nichts gehen. Ein ganz besonders smartes Exemplar kommt aus dem Hause Shelly und ist ab sofort auch für rund 66 Euro bei Amazon verfügbar. Der Shelly Power Strip 4 Gen4 bietet insgesamt vier Steckdosen und jede Menge smarter Extras. Wir liefern euch einen kleinen Überblick.

„Matter-zertifizierte, kompakte Smart-Steckdosenleiste mit vier einzeln steuerbaren Steckdosen, jeweils mit Energiemessung und mehrfarbiger LED–Anzeige“, heißt es vom Hersteller über den Shelly Power Strip 4 Gen4, der mit einem weißen oder schwarzen Gehäuse erhältlich ist. Das gleichfarbige Stromkabel hat eine Länge von 150 Zentimetern.

Schauen wir zunächst einmal auf die Konnektivität. Die neue Steckdosenleiste von Shelly wird per Bluetooth eingerichtet und verbindet sich dann per Zigbee oder WLAN mit eurem Heimnetzwerk. Letzteres ermöglicht auch eine Anbindung an Matter und ein System eurer Wahl. Den vollständigen Funktionsumfang gibt es allerdings nur über die Shelly-App.

Die LED-Beleuchtung des Shelly Power Strip 4 Gen4 im Detail

So könnt ihr beispielsweise über die Shelly-App genau festlegen, wie sich die LEDs der einzeln steuerbaren und auch messbaren Steckdosen verhalten sollen. Ausgeschaltete Steckdosen können auf Wunsch beispielsweise rot leuchten, regulär bleibt die Beleuchtung in diesem Fall aus. Eingeschaltete Steckdosen leuchten grün, gelb oder rot, in Abhängigkeit vom aktuellen Stromverbrauch.

In der Shelly-App lässt sich zudem ein Nachtmodus aktivieren, in dem die LEDs der Steckdosen dann zum Beispiel in einem gedimmten Weiß leuchten. So wird die Steckdosenleiste nachts ganz einfach zu einem Nachtlicht. Noch einmal ganz besonders hervorheben wollen wir an dieser Stelle die Tatsache, dass der Shelly Power Strip 4 Gen4 den Stromverbrauch an jeder Steckdose separat messen kann. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Smart Home Steckdosenleisten.

Fast vergessen: Die Steuerung. Neben dem smarten Schalten gibt es an jeder Steckdose auch einen einzelnen Knopf zum Ein- und Ausschalten. Hält man einen der vier Knöpfe lange gedrückt, werden alle Steckdosen ausgeschaltet.