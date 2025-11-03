Ugreen bringt Mini-Rakete als MagSafe-Ladegerät

Eine neue Woche und mal wieder ein neues Zubehör von Ugreen. Dieses Mal überrascht uns der Hersteller mit einem außergewöhnlich aussehenden Ladegerät für das iPhone. Einen besonderen Namen hat die Neuerscheinung allerdings nicht erhalten, sie heißt einfach nur „Ugreen MagFlow 2-in-1 Magnectic Wireless Charger“ (Amazon-Link).

Allerdings scheint die Produktseite noch nicht ganz fertig zu sein, denn abgesehen von Titel, Produktbildern und Preis gibt es noch keine Beschreibung für das Produkt. Also haben wir uns die Bilder mal genauer angesehen und einige interessante Details entdeckt.

Anscheinend handelt es sich um ein neues Ugreen Uno Ladegerät. Uno ist die Produktserie von Ugreen, bei denen es im vergangenen Jahr kleine Auflade-Roboter gab. Nun ist es also eine kleine Rakete, die uns auf dem Schreibtisch begeistern soll. Sobald man deren Deckel abnimmt, kann ein iPhone auf der MagSafe-Ladefläche abgelegt werden.

Ugreen Uno Ladestation kümmert sich auch um die Apple AirPods

Der magnetische Ladepuck für das iPhone kann zudem ausgeklappt werden, um euch einen bestmöglichen Blickwinkel auf das Display zu ermöglichen. 0 bis 55 Grad sind möglich, zudem könnt ihr das iPhone selbst problemlos um 360 Grad rotieren.

Während das iPhone dank Qi2.2 mit bis zu 25 Watt geladen werden kann, verbirgt sich unter dem MagSafe-Ladepuck eine Ablage für die Apple AirPods, die mit 5 Watt versorgt werden können. Zudem gibt es an der rechten Seite einen USB-C-Anschluss, an dem man beispielsweise einen Apple Watch Lade-Adapter anschließen kann. Der gehört allerdings nicht zum Lieferumfang der neuen Ugreen Uno Rakete.

Optisch ist die ganze Sache auf jeden Fall mal ein Hingucker, mit einem Preis von 65,99 Euro ist die ganze Sache aber nicht unbedingt günstig. Hier ist vielleicht noch etwas Geduld gefragt, denn üblicherweise bietet Ugreen Neuheiten immer mit einem kleinen Rabatt an.