Amazon verlängert Rückgabefrist bis nach Weihnachten

Die Prime Deal Days im Oktober haben wir überstanden, die nächsten Shopping-Events stehen bereits bevor. Am 11. November werden sicherlich wieder einige Shops den „Singles Day“ zelebrieren, bevor dann in der zweiten Hälfte des Monats die Black Friday Deals starten. Den Cyber Monday am 1. Dezember nehmen wir natürlich auch schon mit.

Falls ihr die kommenden Angebote für den Kauf von Weihnachtsgeschenken nutzen wollt, dann müsst ihr euch zumindest bei Amazon keine Gedanken machen. Bei nahezu allen Artikeln ist eine Rückgabe bis in den Januar hinein möglich. So könnt ihr bedenkenlos zuschlagen, wenn sich demnächst ein Schnäppchen ergibt. Hier kommt ein genauer Überblick über die Rückgabefristen für Käufe bis zum 25. Dezember 2025.

Bis zum 31. Januar 2026: Sport, Rasen und Freizeit, Heim, Garten und Heimwerkerbedarf, Haushaltswaren und Möbel, Gesundheit und Körperpflege, Beauty, Lebensmittel, Babyartikel, Bier, Wein und Spirituosen, Luxury Stores, Haustierprodukte, Bekleidung, Schuhe und Uhren, Reisegepäck und Reiseausrüstung, Schmuck, Industrie [und Wissenschaft] sowie Amazon Devices.

Bis zum 15. Januar 2026: Kamera, Elektronik, PC, WLAN, Büroartikel, Musik, Video/DVD, Software, Videospiele, Home Entertainment, Bücher, Spielzeug, Video, Werkzeuge und Heimwerkerbedarf, Software, Küche, Automobil, Großgeräte und Geräte für die Körperpflege.

Hier findet ihr die gesamten Rückgaberichtlinien von Amazon.

Was steht auf eurem Wunschzettel?

An dieser Stelle interessiert uns natürlich: Was steht denn auf eurem persönlichen Wunschzettel? Welche Produkte interessieren euch in den kommenden Monaten besonders? Worauf sollen wir ein Auge werfen? Schreibt uns doch gerne mal ein paar Gadgets in die Kommentare.

Ich persönlich halte Ausschau nach ein paar neuen Sneakern, wobei ich wohl einfach wieder zu den bewährten Skechers greifen werde. Zudem sehe ich mich nach vernetzten Rauchmeldern um, die ich direkt mit meinem Homey Pro koppeln kann.