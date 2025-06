Huawei: FreeBuds Pro 4 und FreeBuds 6 bei Amazon mit Rabatt kaufen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich die neuen FreeBuds 6 von Huawei bereits selbst unter die Lupe nehmen konnte. Aktuell könnt ihr beim Kauf von zwei Huawei-Kopfhörer-Modellen, den FreeBuds 6 im OpenFit-Format sowie den In-Ears FreeBuds Pro 4, Geld beim Kauf sparen.

Die Huawei FreeBuds 6 sind die ersten Open-Fit-Kopfhörer des Unternehmens mit einem 11-mm-Doppelmagnettreiber. Ergänzt durch die neue Bass Turbo 2.0-Akustikarchitektur will das System ein besonders resonantes Klangbild – mit satten Tiefen bis 14 Hz und klaren Höhen bis zu 48 kHz liefern. Die Akkulaufzeit der Huawei FreeBuds 6 beträgt mit Ladecase rund 36 Stunden, eine fünfminütige Ladezeit über USB-C oder kabellos per Qi2 sorgt für eine bis zu 2,5 Stunden lange Musikwiedergabe.

Darüber hinaus sind die FreeBuds 6 die ersten Open-Fit-Kopfhörer von Huawei, die hochauflösenden, verlustfreien Klang mit einer Übertragungsrate von bis zu 2,3 Mbit/s unterstützen. „Damit bieten sie die höchste Datenrate, die Huawei bislang bei kabellosen In-Ear-Modellen erreicht hat“, erklärt der Hersteller dazu. Möglich wird das durch einen neuen L2HC 4.0-Codec, der Musik in 48 kHz und 24 Bit überträgt. Auf diese Weise soll ein Niveau erreicht werden, das sogar über der klassischen CD-Qualität liegt.

Beim Telefonieren soll ein VPU-Knochenschall-Mikrofon in Kombination mit einer separat abgestimmten Schallkammer für stabile und klare Anrufe sorgen: Die Technik erkennt die Stimme und trennt sie zuverlässig von Störgeräuschen. Dank einer integrierten intelligenten Geräuschunterdrückung werden Hintergrundgeräusche von bis zu 95 dB sowie Windgeräusche bei bis zu 8 m/s effektiv herausgefiltert.

Aktuell gibt es die Huawei FreeBuds 6 in den Farbvarianten Lila und Schwarz bei Amazon mit Rabatten von 12 bzw. 9 Prozent, so dass statt sonst üblicher 159,99 Euro lediglich 139,99 bzw. 144,99 Euro anfallen. Amazon verschickt mit einem optionalen Prime-Versand, so dass die Earbuds bereits am nächsten Werktag eintrudeln.

Huawei FreeBuds Pro 4: In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung

Auch die im Januar dieses Jahres erschienenen Huawei FreeBuds Pro 4 sind derzeit bei Amazon reduziert. Das Modell verspricht im Vergleich zum Vorgänger eine verbesserte Klangqualität und kommt mit neuester Geräuschunterdrückungs-Technologie für klare Telefonate und störungsarmen Musikgenuss daher.

Die FreeBuds Pro 4 verfügen über ein integriertes Quad-Mikrofon-System mit Knochenschall-Sensor und KI-gestützten Algorithmen, um die Sprachqualität bei Telefonaten so hoch und klar wie möglich zu halten. Das gilt auch insbesondere in lauten Umgebungen. Die integrierte ENC (Umgebungsgeräuschunterdrückung) kann Hintergrundgeräusche um bis zu 100 Dezibel reduzieren, was der Lautstärke entspricht, die in einem Nachtclub herrscht.

Zusätzlich hat Huawei auch an den Aufsätzen der Earbuds gearbeitet, die nun im Vergleich zum Vorgänger eine um 30 Prozent verbesserte passive Geräuschdämmung mitbringen. Die FreeBuds Pro 4 verfügen außerdem über eine verlustfreie Audioübertragung sowie einen integrierten Equalizer, mit dem ihr den Sound euren Vorlieben entsprechend anpassen könnt. Dazu stehen euch verschiedene voreingestellte Modi zur Verfügung.

Darüber hinaus lassen sich die neuen FreeBuds Pro 4 nun auch mit Kopfgesten, wie etwa Nicken, steuern. Zudem stoppen die Kopfhörer die Medienwiedergabe, wenn man einen der Hörer aus dem Ohr nimmt. Ein nahtloser Wechsel zwischen Endgeräten ist ebenfalls möglich. Die Akkulaufzeit der Earbuds beträgt mit Ladecase etwa 33 Stunden, geladen werden kann über USB-C oder kabellos per Qi2.

Bei Amazon gibt es die Huawei FreeBuds Pro 4 derzeit in schwarzer Farbe mit einem Rabatt von 25 Prozent, so dass statt 199 Euro derzeit nur 149 Euro fällig wird. Für die weiteren beiden Farbvarianten in Grün und Weiß gibt es immerhin noch einen 15-prozentigen Rabatt, so dass man auf 169 Euro pro Exemplar kommt. Für alle Farbvarianten verspricht Amazon einen optionalen Prime-Versand mit Lieferung am nächsten Werktag.

