LG Thunderbolt 5 5K2K Monitor: Curved 40-Zoll-Modell mit hoher Bildwiederholrate & DisplayHDR 600

LG hat einen neuen Monitor vorgestellt, der sich vor allem an Geschäftskunden aus den Bereichen IT und Finanzen richtet. Der LG UltraFine 40WT95UF ist der erste 5K2K-Monitor mit gebogenem Display und einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll. Dank Thunderbolt 5 bietet er zudem eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Monitor soll ab dem vierten Quartal 2025 zu einem Preis von 1.499 Euro erhältlich sein.

Der UltraFine 40WT95UF richtet sich an Unternehmen, deren Mitarbeiter mit großen Datenmengen arbeiten – etwa in der IT oder im Finanzwesen. Mit seinem 21:9-Format, der gebogenen Form und dem großzügigen 40-Zoll-Display bietet er besonders viel Platz für effizientes und übersichtliches Arbeiten.

Dank Picture-in-Picture- und Picture-by-Picture-Funktionen lässt sich der Monitor auch hervorragend in einer Dual-Monitor-Konfiguration einsetzen – ideal für Multitasking. Zur Ausstattung gehören außerdem LGs IPS Black-Technologie, AMD FreeSync Premium sowie die bereits erwähnte 120-Hz-Bildwiederholrate, was den Monitor auch für Grafikdesigner und Content Creator interessant macht.

Mit der Unterstützung von Thunderbolt 5 erreicht der UltraFine 40WT95UF Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Gbit/s – perfekt für professionelle Setups mit hohem Bandbreitenbedarf.

Darüber hinaus sind zwei 10 Watt Stereolautsprecher verbaut. Zu den integrierten Anschlüssen zählen folgende Ports: USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 und Ethernet.

LG Thunderbolt 5 5K2K: Marktstart ab Q4/2025

Der Markstart des LG UltraFine 40WT95UF ist für das vierte Quartal diesen Jahres geplant. Der Monitor soll dann für 1.499 Euro erhältlich sein.