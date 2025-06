Neues Philips Hue Stimmungslicht soll über 200 Euro kosten

Philips Hue wird – ganz zur Freude unseres Hueblogs – sein Sortiment möglicherweise schon bald um ein neues Stimmungslicht erweitern. Auf der britischen Amazon-Webseite ist zumindest kurzzeitig ein neues Produkt aufgetaucht: Der Philips Hue Play Smart Wall Washer.

Offiziell vorgestellt ist das neue Produkt noch nicht, die Pfund-Preise waren aber schon zu sehen. 199,99 britische Pfund für einen einzelnen Wandfluter, 349,99 Pfund für ein Doppelpack. In Deutschland dürften wir demnach locker über 200 Euro liegen. Die Lieferzeit war bei Amazon übrigens mit einem bis vier Monaten angegeben, ein Launch im September erscheint wahrscheinlich.

Für ein lediglich 15,7 Zentimeter großes Stimmungslicht ist das schon eine Hausnummer. Und bei genauem Hinsehen kommt uns die Geschichte auch bekannt vor: Der neue Philips Hue Play Smart Wall Washer sieht aus wie der untere Teil einer Hue Twilight Nachttischlampe. Auch dort sind drei LED-Module verbaut, die schräg nach oben strahlen. Bei einer maximalen Helligkeit von 1.035 Lumen wird so ein drei Mal so großer Lichteffekt an die Wand projiziert wie bei der Philips Hue Play Lightbar. Dank der Gradient-Technik sind so auch schicke Farbverläufe möglich.

Tiefe Dimmbarkeit und hochwertige Materialien für den Philips Hue Play Smart Wall Washer

„Dank der extrem niedrigen Dimmbarkeit kann die Lampe auch als schöne Hintergrundbeleuchtung oder Nachtlicht verwendet werden“, heißt es in der Produktbeschreibung. Außerdem kommen hochwertige Materialien zum Einsatz: „Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einer matten Oberfläche, sodass du keine Reflexionen vom Fernseher auf der Leuchte siehst.“ Beim Gehäuse hat man die Auswahl zwischen Weiß und Schwarz.

Auf den bei Amazon gezeigten Produktbildern wird der Philips Hue Play Smart Wall Washer nicht nur im Zusammenspiel mit Hue Sync neben den Fernseher gestellt, sondern kommt auch als Stimmungslicht zum Einsatz. Insbesondere mit einem Farbverlauf sieht das sehr schick aus.

Im Gegensatz zur Hue Play Lightbar kommt der neue Wall Washer ohne Halterungen. Er kann also nicht hinter dem Fernseher oder an der Wand montiert werden. Stattdessen stellt man ihn einfach auf einen Schrank oder ein Regal.