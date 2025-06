Gewagte These: Könnte Apple AirDrop in der EU streichen?

Es gibt ja durchaus einige tolle Sachen, die wir der EU zu verdanken haben – etwa den Wegfall der Roaming-Gebühren in quasi allen Ländern Europas. Es gibt aber auch eine Kehrseite der Medaille – und die bekommt Apple derzeit zu spüren.

Die EU hat im vergangenen Jahr erklärt, dass es wettbewerbswidrig ist, wenn Apple bestimmte iOS-Funktionen auf seine eigenen Geräte beschränkt. Neben der besonders einfachen Pairing-Funktion für AirPods durch einfache Annäherung an das Gerät gehört auch die praktische AirDrop-Funktion dazu.

Damit würde sich Apple einen unfairen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen, daher soll Apple laut der EU einige weitere Schnittstellen und Funktionen für Drittanbieter öffnen. Apple wehrt sich nun dagegen und lässt in einem Statement unter anderem verlauten:

Letztendlich werden diese äußerst mangelhaften Vorschriften, die ausschließlich Apple – und kein anderes Unternehmen – betreffen, unsere Möglichkeiten, innovative Produkte und Funktionen in Europa anzubieten, erheblich einschränken, was zu einer schlechteren Benutzererfahrung für unsere europäischen Kunden führen wird.

Genau diesen Teil des Statements hat nun auch Apple-Experte John Gruber aufgegriffen. Er sagt:

Wenn AirDrop brandneu wäre, würden Nutzer in der EU es vermutlich auch nicht bekommen. Und wenn diese Vorschrift Bestand hat, könnten EU-Nutzer AirDrop verlieren. Das Gleiche gilt für ganze Geräte wie AirPods und Apple Watch.

Und aktuell gibt es tatsächlich schon Funktionen, in deren Genuss wir innerhalb der EU nicht kommen. Das bekannteste Beispiel war Apple Intelligence, hier haben sich die Wogen mittlerweile geglättet. Das im vergangenen Jahr eingeführte iPhone-Mirroring, das eine Steuerung des iPhones über den Mac-Bildschirm erlaubt, ist in der EU weiterhin nicht verfügbar. Beides waren allerdings zwei neue Funktionen – wir sind gespannt, ob Apple und die EU wirklich so weit gehen, dass bestehende Funktionen gestrichen werden…