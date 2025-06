Synology DiskStation DS223j im Test: So einfach gelingt der Umstieg auf ein neues Modell

Viele lange Jahre habe ich auf meine treue Synology DiskStation DS212j gesetzt, ein 2-Bay-Netzwerkspeicher des bekannten Herstellers für meine privaten Daten. Damals, mittlerweile bestimmt 13 oder 14 Jahre her, ermunterte mich mein Schwager – selbst im Besitz eines Synology-Speichers – mir eine DiskStation anzuschaffen. Die DS212j hielt sich bis auf einen einzigen Festplattentausch in diesem mehr als einen Jahrzehnt andauernden Nutzungszeitraum hervorragend, wurde aber zuletzt softwaretechnisch nicht mehr unterstützt.

So war es nun an der Zeit, die DS212j in den verdienten Ruhestand zu schicken und auf ein neueres Modell upzugraden. Die Wahl fiel wenig überraschend auf das aktuelle Modell der gleichen Reihe, die Synology DiskStation DS223j. Ganze elf Generationen liegen also zwischen meinem Netzwerkspeicher und dem aktuellen 2-Bay-System, das nun bei mir zum Einsatz kommt.

1,7 GHz-Prozessor mit vier Kernen und 1 GB DDR4 RAM

Ausgestattet ist die Synology DiskStation DS223j, die eine sichere private Cloud mit einem jederzeit verfügbaren und sicheren Zugriff auf alle Daten bietet, mit einem sogenannten 2-Bay-System, also einem Einschub für insgesamt zwei SATA- oder SSD-Festplatten. Diese sollten die gleiche Kapazität haben, um so ein gespiegeltes Image (RAID) synchronisieren und eine optimale Datensicherheit für die eigenen Daten bieten zu können. Laut Hersteller eignet sich die DS223j für „kleine Teams“, um „Daten effizienter teilen, synchronisieren und gemeinsam bearbeiten [zu] können.“

Zu den Spezifikationen der Synology DS223j gehört ein 4-Kern-Realtek RTD1619B-Prozessor mit 1,7 GHz Taktfrequenz, 1 GB DDR4 Arbeitsspeicher, zwei USB 3.2 Gen-1 Ports, ein Gigabit Ethernet-Anschluss sowie Maße von 16,5 x 10,0 x 22,6 cm und ein Leergewicht von 880 Gramm. Ein verbauter Lüfter sorgt für eine angemessene Kühlung des Systems, das trotz dieses Bauteils auf eine durchschnittliche Betriebslautstärke von 18,2 dB kommt. Ein 60 Watt-Netzteil sowie ein Ethernet-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ebenso wie passende Schrauben zum Verschließen des Gehäuses sowie zur Befestigung der Laufwerke.

Verbesserte Schraubgewinde für die SATA-Festplatten

In meiner bisherigen DS212j kamen zwei 3 TB-SATA-Festplatten zum Einsatz, die ich übergangsweise auch wieder mit meiner neuen DS223j verwenden werde. In der nächsten Zeit sollen diese dann noch durch größere Festplatten mit mehr Kapazität ausgetauscht werden, da die 3 TB mittlerweile zuneige gehen und dringend mehr Speicherplatz benötigt wird. Auf einer Support-Seite von Synology lässt sich nachsehen, mit welchen Festplatten und anderem Zubehör die DS223j kompatibel ist. Erst einmal jedoch stand nun aber der Umzug von der DS212j auf die DS223j an.

Hat man den Lieferumfang der DS223j gecheckt, heißt es zunächst, die alte DiskStation auszuschalten, das Gehäuse über zwei kleine Schrauben zu öffnen, und dann die beiden Festplatten zu entnehmen. Diese werden dann in einem weiteren Schritt in die neue DS223j eingebaut, und das Gehäuse über die mitgelieferten beiden Schrauben verschlossen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist mir an dieser Stelle bereits aufgefallen: Die Gewinde für die Festplatten bei der DS223j sind mit kleinen Gummipfropfen ausgestattet, so dass die Schrauben weich gebettet sind und bei Vibrationen des Gehäuses oder im Betrieb der Festplatten nicht klappern oder andere Geräusche verursachen können.

Ersteinrichtung und Migration ist unkompliziert

Ist die DiskStation mit Festplatten ausgerüstet worden, wird sie mit dem Netzteil mit der Steckdose sowie über das Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden. Direkt am Gerät befindet sich die AN-/AUS-Taste, mit der man den Netzwerkspeicher eingeschaltet und hochfährt. In einer mitgelieferten Schnellstart-Anleitung des Herstellers gibt es nun zwei Möglichkeiten, die neue Synology DiskStation im Netzwerk zu finden: Über den Webbrowser durch Eingabe der URL http://find.synology.com oder http://synologynas:5000. Alternativ kann auch die mobile App des Herstellers, DS Finder (App Store-Link) für iOS oder Android zum Auffinden geladen werden. Ich habe es, nachdem die erste URL bei mir nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, mit der http://synologynas:5000-URL ausprobiert und konnte die DS223j direkt im Netzwerk finden. Besonders praktisch: Das System erkennt automatisch, dass ich das Gehäuse getauscht habe und bietet an, die Migration zur neuen DS223j vorzunehmen.

Im Anschluss heißt es dann, auf der DS223j erst einmal das aktuelle Betriebssystem von Synology, den DiskStation Manager (DSM), zu installieren. Dies dauert rund 10 bis 12 Minuten, ehe der Netzwerkspeicher neu startet und den Zugriff auf die Festplatten über das eigene Betriebssystem ermöglicht. Ab dann ist auch die Möglichkeit gegeben, Einstellungen über den DSM vorzunehmen, das Betriebsystem zu aktualisieren, Sicherheitsoptionen festzulegen, installierte Dienste zu aktualisieren und mehr. Als eine der ersten Sicherheitslösungen wird vorgeschlagen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Login zum DSM vorzunehmen. Zur Anmeldung kann dann als zusätzliche Sicherheitsstufe die DS Secure Signin App (App Store-Link) genutzt werden, die sechsstellige Codes für den Login-Vorgang generiert.

Kein Vergleich zu meinem Vorgänger-Modell

Bevor die DS223j komplett einsatzfähig ist, benötigt das neue Betriebssystem noch etwas Zeit, um die vorhandenen Inhalte auf den Festplatten zu indizieren und eine Suchbarkeit sowie Thumbnails von Fotos, Videos und Dokumenten zu erstellen. Auch im Bereich „Netzwerk“ des Mac-Finders kann die DiskStation dann gefunden und angezeigt werden, so dass sich direkt von macOS Dateien auf dem Netzwerkspeicher sichern oder von dort herunterladen lassen. Grundsätzlich verhält sich das NAS-System dann wie eine externe Festplatte mit einer entsprechenden Ordnerstruktur.

Nachdem ich die Synology DiskStation DS223j nun seit rund einer Woche im Einsatz habe, bin ich vollends zufrieden mit dem Umstieg und dem neuen System. Die aktuelle DSM-Version 7.7.2-72806 Update 2 läuft stabil, verfügt im Webbrowser über eine übersichtliche, moderne und gut strukturierte Oberfläche, und der Zugriff auf gespeicherte Ordner und Dateien auf den Festplatten ist deutlich schneller und flüssiger als bei meinem alten DS212j-Modell. Dies ist aufgrund des Alters meines bisherigen Netzwerkspeichers auch nicht überraschend. Das Browsen durch Ordnerinhalte ist aufgrund der besseren CPU- und RAM-Ausstattung ein wirklicher Genuss, da nichts stockt oder lange zum Laden benötigt. Allein aufgrund dieser Tatsache bereue ich das Upgrade auf die DS223j nicht.

Mobile Apps, Preise und Modellvarianten

Im Alltag nutze ich dann auch gerne die mobilen Apps von Synology, um auf Inhalte des Netzwerkspeichers zugreifen zu können. DS File (App Store-Link) bietet einen Zugriff auf die Ordner der Festplatten, und DS Audio (App Store-Link) verwandelt die Musikdateien des NAS in einen praktischen Musikplayer inklusive AirPlay- und Timer-Funktion. Im App Store finden sich je nach persönlichen Bedürfnissen noch weitere Anwendungen, beispielsweise zur Anzeige von Fotos oder Videos, für die Nutzung von Überwachungskameras und vieles mehr. Die DiskStations von Synology sind daher nicht nur reine Datenspeicher, sondern lassen sich über unterschiedlichste Dienste vielseitig einsetzen.

Derzeit gibt es das Leergehäuse meiner neuen Synology DiskStation DS223j bei Amazon mit 13 Prozent Rabatt für 192 Euro statt sonst fälliger 219,99 Euro. In einem Komplettpaket mit 2x 4TB Seagate IronWolf NAS-Festplatten ist das NAS-System für 446,89 Euro bei Amazon zu haben, also einer nutzbaren RAID-Speicherkapazität von insgesamt 4 TB. Unter dem Link sind auch weitere Festplatten-Konfigurationen wählbar. Auf der Produktseite von Synology findet ihr abschließend weitere Infos zum NAS-Modell.

Kein Problem: Umzug auf eine neue Synology DiskStation Mein Fazit Der Umzug auf die Synology DiskStation DS223j ist sehr einfach und die Funktionsumfang sehr große. Design 80 Leistung 90 Betriebssystem 85 Preis-Leistungs-Verhältnis 75 Pro Schnelle Einrichtung Gummiertes Festplatten-Schraubgewinde Übersichtliches Betriebssystem Kontra Nur kleine Schnellstart-Anleitung im Lieferumfang 83 Testergebnis Synology DiskStation DS223j kaufen amazon.de