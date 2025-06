Apple Design Awards 2025: Das sind alle Gewinner – auch eine deutsche App ist mit dabei

Wie jedes Jahr präsentiert Apple im Vorfeld der WWDC die Gewinner und Gewinnerinnen der Apple Design Awards und damit zwölf herausragende Apps und Spiele, die in puncto Design neue Maßstäbe setzen.

„PBJ — Das Musical“ von Philipp Stollenmayer aus Deutschland

In der Kategorie „Innovation“ konnte auch ein deutscher Entwickler den Preis für sich entscheiden. Philipp Stollenmayer ist bekannt für ausgefallene Spielideen und außergewöhnliche Designs. „PBJ – Das Musical“ (App Store-Link) ist eine schräge, charmante Neuinterpretation von Romeo und Julia – nur dass hier statt Liebenden Erdnussbutter und Marmelade die Hauptrollen spielen. Das Spiel mixt clever rhythmisches Gameplay mit einer witzigen Story und einem mitreißenden Soundtrack. Dank haptischem Feedback, kreativer Kameraführung und humorvollen Dialogen sorgt PBJ vom ersten Moment an für gute Laune – eine originelle Snack-Oper mit Herz. (Hier könnt ihr unseren ausführlichen Artikel lesen).

Vergnügen und Spaß

App: CapWords von HappyPlan Tech (China)

CapWords ist eine lebendige Sprachlern-App, die alltägliche Gegenstände in deiner Umgebung erkennt und sie in interaktive Sticker verwandelt. So lernst du neue Wörter ganz spielerisch, visuell und intuitiv. Die App unterstützt neun Sprachen und macht es leicht, in deinem eigenen Tempo zu lernen – direkt aus dem Alltag heraus, ganz ohne Vokabelpauken.

Spiel: Balatro von LocalThunk (Kanada)

Balatro ist ein cleverer Mix aus Poker, Solitaire und Deckbuilder, gepaart mit einer guten Portion Roguelike-Charme. Du kombinierst klassische Pokerhände mit einzigartigen Jokerkarten, die spannende Spezialfähigkeiten mitbringen – perfekt, um verrückte Synergien zu bauen. Mit jeder Runde stellst du dein Kartendeck neu zusammen, versuchst fiese Blind-Einsätze zu knacken und jagst nach immer höheren Punktzahlen. Taktisch, herausfordernd und ziemlich süchtig machend!

Innovation

App: Play von Rabbit 3 Times (USA)

Play ist ein smartes, aber einfach zu bedienendes Tool, mit dem du interaktive Prototypen direkt mit SwiftUI bauen kannst. Die Oberfläche ist klar strukturiert, intuitiv und dabei richtig leistungsfähig.

Spiel: PBJ — Das Musical von Philipp Stollenmayer aus Deutschland

Interaktion

App: Taobao von Zhejiang Taobao Network (China)

Taobao bringt das Shopping-Erlebnis auf der Apple Vision Pro auf ein neues Level. Mit beeindruckend realistischen 3D-Modellen kannst du Produkte in einer immersiven Umgebung entdecken – fast so, als hättest du sie direkt vor dir. Größe, Position, Funktionen und Bedienung werden dabei genau simuliert. Besonders praktisch: Du kannst mehrere Artikel gleichzeitig nebeneinander vergleichen und bekommst so ein noch besseres Gefühl dafür, was wirklich zu dir passt. Einfaches, intuitives Einkaufen in einer völlig neuen Dimension.

Spiel: DREDGE von Black Salt Games (Neuseeland)

DREDGE ist eine fesselnde Mischung aus gemütlicher Erkundung und schaurigem Horror. Du schlüpfst in die Rolle eines Fischerboots-Kapitäns und machst dich auf den Weg zu abgelegenen Inseln, auf der Suche nach seltsamen Kreaturen – und einem düsteren Geheimnis, das unter der Oberfläche lauert. Mit seiner stimmungsvollen Atmosphäre, flüssigen Steuerung und einer Welt voller verborgener Schätze lädt DREDGE auf iPhone, iPad und Mac gleichermaßen zum Entdecken und Gruseln ein.

Inklusivität

App: Speechify von Speechify (USA)

Speechify macht Lesen hörbar – und das in über 50 Sprachen mit Hunderten natürlicher Stimmen. Die App verwandelt Texte ganz einfach in Audio und wurde speziell mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt. Funktionen wie Dynamic Type und VoiceOver unterstützen dabei Menschen mit Legasthenie, ADHS oder Sehbeeinträchtigungen – genauso wie alle, die Inhalte lieber hören als lesen. Ein echtes Power-Tool für entspanntes und inklusives Lernen.

Spiel: Art of Fauna von Klemens Strasser (Österreich)

Art of Fauna ist ein liebevoll gestaltetes Puzzlespiel mit charmanten, retro-inspirierten Tierillustrationen – und einer klaren Botschaft für Inklusion und Naturschutz. Die Rätsel fordern nicht nur das Auge, sondern auch den Verstand: Mal werden visuelle Elemente verschoben, mal Texte clever umgestellt. Mit Features wie voller VoiceOver-Unterstützung und haptischem Feedback steht Barrierefreiheit hier ganz selbstverständlich im Mittelpunkt. Ein ästhetisches, achtsames Spielerlebnis für alle.

Sozialer Einfluss

App: Watch Duty von Sherwood Forestry Service (USA)

Watch Duty hat sich bei den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien einmal mehr als unverzichtbare Hilfe erwiesen. Die App lieferte in Echtzeit verlässliche Infos zu aktiven Feuern, deren Ausbreitung sowie zur Windlage – und half so vielen Menschen, rechtzeitig zu reagieren. Auch Evakuierungshinweise und wichtige Notfallressourcen wurden klar und übersichtlich kommuniziert. Ein echter Lebensretter in Krisenzeiten. (nicht im deutschen App Store erhältlich)

Spiel: Neva von Devolver Digital (USA)

Neva ist ein visuell beeindruckendes und emotional tiefgehendes Action-Adventure, das die Reise eines Mädchens und ihres treuen Wolfsbegleiters durch eine wunderschöne, aber im Wandel begriffene Welt erzählt. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändert sich auch ihre Beziehung – eine stille, berührende Geschichte über Fürsorge, Zusammenhalt und die Folgen von Umweltschäden. Vor dem Hintergrund von Freundschaft und Leadership steuern die Spieler:innen das Duo durch atemberaubende Landschaften und eine Erzählung, die gleichermaßen berührt wie aktuell ist.

Visuals und Grafiken

App: Feather: Draw in 3D von Sketchsoft (Südkorea)

Mit Feather können Nutzer:innen ihre 2D-Skizzen ganz einfach in beeindruckende 3D-Kunstwerke verwandeln. Die App wurde speziell für Kreativität und eine intuitive Bedienung entwickelt und eignet sich für alle Erfahrungslevels. Auf dem iPad lassen sich mithilfe von Touch-Gesten und dem Apple Pencil komplexe 3D-Modelle erschaffen – so werden Ideen spielerisch zum Leben erweckt.

Spiel: Infinity Nikki Infold Games (Singapur)

Infinity Nikki begeistert mit einer zauberhaften, farbenfrohen Welt voller liebevoller Details und beeindruckender Szenen. In diesem entspannten Open-World-Abenteuer können Spieler:innen jede Menge schöne Dinge sammeln – von magischen Outfits über verrückte Kreaturen bis hin zu überraschenden Momenten, die immer wieder für Staunen sorgen.