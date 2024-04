Soundcore P40i: Jetzt alle vier Farben für 49 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einem günstigen, aber trotzdem funktionsreichen In-Ear-Kopfhörer seid, dann haben wir seit Ende März eine klare Empfehlung: Die Soundcore P40i von Anker. Als wir unseren Testbericht veröffentlicht haben, gab es die schwarze Variante der Kopfhörer bereits für starke 48,99 Euro (Amazon-Link).

Jetzt bekommt ihr auch die drei anderen Farben für genau diesen Preis. Zur Auswahl stehen neben Schwarz auch Cremeweiß, Lavendel und Marineblau. Um den Preis von 69,99 Euro zu reduzieren, müsst ihr einfach auf der Produktseite den Coupon aktivieren. Ich persönlich finde die cremeweißen Kopfhörer richtig schick, sie wirken fast etwas goldfarben.

So viele Funktionen wie ein 200 Euro Kopfhörer

Klanglich sind die Soundcore P40i absolut solide. Klar, an die Top-Modelle von Apple, Bose oder Sony kommt man nicht heran, hier muss man aber auch locker 200 Euro mehr auf den Tisch legen. Und ehrlich gesagt wird ja auch niemand von AirPods Pro auf die Soundcore P40i wechseln. Wenn ihr bisher gar keine oder wirklich billige In-Ears habt, werdet ihr mit diesem preiswerten Anker-Modell auf jeden Fall zufrieden sein.

Und was die Software angeht, müssen sich die Soundcore P40i wirklich nicht verstecken. Automatisches ANC, ein manueller Modus oder vorgefertigter Presets für den Straßenverkehr gehören genau so dazu wie ein Transparenzmodus, der ebenso klasse wie die Geräuschunterdrückung funktioniert und auf Wunsch Stimmen nahezu perfekt durchlässt. Die Steuerung ist über die Soundcore-App möglich, es lässt sich darüber hinaus sogar ein Widget auf dem Homescreen ablegen.

Ohnehin ist es erstaunlich, was die Software von Anker alles möglich macht. Es gibt eine Live-Lautstärke-Messung und auf Wunsch auch eine Begrenzung der Lautstärke. Mit HearID kann der Klang automatisch an die persönlichen Wünsche angepasst werden, auch ein komplett manueller Equalizer gehört mit zum Funktionsumfang. Auch auch die Touch-Steuerung an den beiden In-Eats kann frei angepasst werden, bis zu acht Befehle können so ganz einfach ausgeführt werden, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

