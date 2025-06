Jackery bietet Solargeneratoren derzeit mit bis zu 58% Rabatt an

Anzeige. Der Speicher-Experte Jackery bietet einige Solargeneratoren wieder deutlich vergünstigt an. Diesmal möchte man wohl die Lager leeren, denn es stehen die alten Varianten mit Lithium-Ionen-Akkus zum Verkauf, die zwar vom Gewicht her leichter sind, aber nicht so eine lange Lebensdauer aufweisen, wie es bei LifePO4-Akkus der Fall ist – dafür könnt ihr aber ordentlich sparen!

Jackery Solargenerator 1000 Pro kostet nur noch 549 Euro

Wer nicht ganz so viel Power und Leistung benötigt, wirft einen Blick auf den Jackery Solargenerator 1000 Pro, der mit 1.002 Wh ausgestattet ist. Die Station bietet zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, über die ihr zum Beispiel euer iPhone, iPad oder Mac direkt laden könnt. Außerdem sind zwei Steckdosen an der Front verbaut – ideal für größere Geräte. Ein integriertes Display zeigt euch auf einen Blick, wie viel Kapazität noch übrig ist und wie viel Energie gerade rein- oder rausgeht. Mit 11,5 Kilogramm ist das Gerät noch gut tragbar – dank praktischem Tragegriff lässt sich die Power Station bequem überallhin mitnehmen. Natürlich ist auch der Betrieb mit Solarmodulen möglich.

Normalweise kostet der Jackery Solargenerator 1000 Pro 1.299 Euro, allerdings könnt ihr jetzt 58 Rabatt mitnehmen und bezahlt nur 549 Euro.

Wenn es etwas mehr sein darf: Jackery Solargenerator 2000 Pro

Wer noch mehr Saft braucht, greift zum Jackery Solargenerator 2000 Pro. Mit satten 2.160 Wh Kapazität, 2.200 Watt Ausgangsleistung (und bis zu 4.400 Watt Spitze) bringt das Kraftpaket genug Energie mit, um die meisten kleinen Haushaltsgeräte auch unterwegs zuverlässig zu betreiben. Insgesamt stehen sieben Anschlüsse zur Verfügung: zwei AC-Steckdosen, zwei USB-A-, zwei USB-C-Ports sowie ein DC-Anschluss – damit könnt ihr gleich mehrere Geräte parallel laden oder betreiben. Trotz seiner Power bleibt der Solargenerator mit Maßen von 38,4 × 26,9 × 30,8 cm und einem Gewicht von rund 19,5 Kilo noch einigermaßen transportabel.

Beim Jackery Solargenerator 2000 Pro könnt ihr 55 Prozent sparen und bezahlt 999 Euro statt 2.199 Euro.

