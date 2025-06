Eufy Indoor Cam E220: Stark ausgestattete Kamera für nur 31,99 Euro

Falls ihr zu jeder Zeit wissen wollt, was bei euch Zuhause los ist, dann muss eine smarte Überwachungskamera her. Falls ihr keine Unsummen ausgeben möchtet, dann ist die Eufy Indoor Cam E220 eine spannende Empfehlung. Derzeit könnt ihr die Kamera so günstig kaufen wie vor einigen Monaten in der Black Friday Woche, bei Amazon kostet das gut ausgestattete Modell von Anker derzeit nur 31,99 Euro (Amazon-Link).

Die Eufy Indoor Cam E220 bietet eine 2K-Auflösung, die sich bei der Nutzung mit HomeKit allerdings auf 1080p (in der Home-App) reduziert. Das ist in dieser Preisklasse aber in Ordnung und insgesamt ist die Bildqualität auch so gut, dass man die wichtigsten Dinge sehr gut erkennen kann. Wichtig zu wissen ist nur: Die HomeKit-Anbindung funktioniert nicht von Haus aus, sondern muss in der Eufy-App aktiviert werden.

Die Eufy-App ist aber ohnehin eure erste Anlaufstelle für die Eufy Indoor Cam E220, denn dort gibt es Zugriff auf etliche Funktionen. Besonders hervorzuheben ist hier sicherlich die Funktion zum Schwenken und Neigen. Die Eufy Indoor Cam E220 kann einfach um 360 Grad drehen und um 96 Grad nach oben und unten schauen. Zusammen mit einem Blickfeld von 125 Grad habt ihr so immer alles im Blick.

Dank Speicherkarte ist die Nutzung ganz ohne Abo möglich

Natürlich könnt ihr die mit eurem WLAN gekoppelte Eufy Indoor Cam E220 ganz normal auch von außerhalb nutzen. Eure gespeicherten Videoclips, etwa von automatisch erkannten Ereignissen, landen aber nicht nur auf kostenpflichtigen Cloud-Speicher. Alternativ könnt ihr auch eine microSD-Karte einsetzen und die Clips lokal speichern. Als Alternative zur Speicherkarte kann die Homebase 3 als lokaler Speicherort für die Videos genutzt werden.

Falls euch die 2K-Auflösung nicht ausreicht, könnt ihr auch zum etwas besser ausgestatteten Modell greifen. Anker hat die zuvor nur in den USA erhältliche Eufy Indoor Cam E30 mittlerweile auch auf den deutschen Markt gebracht. Auch sie unterstützt HomeKit und bietet in der Eufy-App sogar 4K. Allerdings kostet sie mit 69,99 Euro auch mehr als doppelt so viel. Wenn ihr ohnehin auf HomeKit setzt, ist die E220 die bessere Wahl.

Angebot eufy Security Indoor Cam E220, 2K Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar,... Präzise KI-Erkennung:Dank intelligenter Personenerkennung werden nur relevante Ereignisse gemeldet – der Sensor unterscheidet präzise zwischen...

Überall steuerbar: Nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme wie Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa – für eine umfassende...