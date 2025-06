Bekommt das iPhone 17 Air doch kein echtes ProMotion-Display?

Gerade als sich Fans Hoffnung auf flüssigere Bildschirme für alle iPhone-Modelle machten, bremst ein bekannter Leaker aus China die Euphorie: Laut dem Account „Fixed Focus Digital“ sollen das kommende iPhone 17 und das neue, besonders schlanke iPhone 17 Air doch kein echtes ProMotion-Display bekommen.

Was ist überhaupt ProMotion?

ProMotion steht bei Apple für eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Die Technologie sorgt für butterweiches Scrollen und Animationen – und hilft gleichzeitig beim Stromsparen, indem die Frequenz automatisch auf bis zu 1 Hz reduziert wird, wenn nichts auf dem Display passiert. Seit dem iPhone 13 Pro ist das Feature den Pro-Modellen vorbehalten.

Kommt ProMotion jetzt in die Basis-iPhones?

Mehrere Leaks deuteten zuletzt an, dass Apple ProMotion in diesem Jahr auch in die Nicht-Pro-Modelle bringen könnte – also das reguläre iPhone 17 sowie das neue iPhone 17 Air, das das bisherige Plus-Modell ersetzen soll. Hoffnung machten unter anderem Aussagen von Display-Experte Ross Young, sowie Berichte südkoreanischer Medien wie ETNews und The Elec. Demnach sollen Zulieferer bereits an LTPO-Panels für alle Modelle arbeiten – genau die Technologie, die ProMotion ermöglicht.

Doch nun widerspricht „Fixed Focus Digital“ auf Weibo: Die neuen Basis-iPhones sollen nur ein Standard-120-Hz-Panel erhalten – ohne die adaptive Steuerung, die ProMotion ausmacht. Das bedeutet: zwar flüssiger als die bisherigen 60-Hz-Displays, aber eben ohne die dynamische Anpassung der Bildrate.

Das hätte zwei Folgen:

Höherer Akkuverbrauch, weil das Display immer mit 120 Hz läuft – auch wenn es gar nicht nötig wäre. Kein Always-on-Display, da dieses Feature auf die stromsparende Steuerung durch LTPO angewiesen ist.

Wer hat nun recht?

Die Trefferquote von „Fixed Focus Digital“ ist gemischt: Einige Treffer wie die richtige Benennung des iPhone 16e und die Vorhersage der neuen Desert-Titanium-Farbe fürs iPhone 16 Pro – aber auch ein paar Fehlprognosen, zum Beispiel zur Farbvielfalt der iPhone-16-Basisgeräte.

Noch ist also alles offen. Apple wird die iPhone-17-Reihe voraussichtlich im September 2025 vorstellen. Bis dahin bleibt nur: abwarten – und hoffen, dass es sich beim Wegfall von ProMotion nur um ein weiteres Missverständnis handelt.

Foto: MacRumors.