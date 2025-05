Art of Fauna: Ab sofort mit einem Community-Puzzle pro Monat

Über Art of Fauna (App Store-Link) haben wir in diesem Jahr schon mehrfach berichtet. Und auch wenn es mittlerweile einige Herausforderer gab, wie etwa das actionreiche Prince of Persia, bleibt das Puzzle-Spiel des österreichischen Entwicklers Klemens Strasser mein Favorit des Jahres. Jetzt gibt es wieder ein Update. Wir dürfen uns auf Friends of Fauna freuen.

„Friends of Fauna ist ein neues, kostenloses Programm in der App, bei dem die Mitglieder jeden Monat ein neues Puzzle erhalten. Um teilzunehmen, muss man ein Foto eines Tiers einreichen. Das monatliche Puzzle basiert dann auf einer der Einreichungen. Im ersten Monat gibt es den Brillenbären, basierend auf einem Bild von Denis B.“, schreibt mir Klemens in einer Mail.

Art of Fauna bietet mittlerweile mehr als 100 Puzzles, wobei einige davon kostenlos gespielt werden können. Falls euch das Spiel Spaß macht, könnt ihr alle Inhalte mit einem einmaligen In-App-Kauf für 8,99 Euro freischalten. Und es kommt ja immer wieder etwas Neues dazu, wie der Entwickler mittlerweile bewiesen hat. Auch der von mir gewünschte Kinder-Modus, bei dem man sich die Info-Karten der Tiere vorlesen lassen kann, ist weiterhin in Planung.

So wird Art of Fauna gespielt

Art of Fauna ist ein Puzzle-Spiel, das auf echter Tierkunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert basiert. In jedem Level wird ein Bild des Tiers in mehrere Stücke aufgeteilt und ihr müsst den ganzen Spaß sortieren. Sobald zwei Teile passend kombiniert werden, quittiert das Spiel das mit einem akustischen und haptischen Feedback. Die Teile sind dann fest miteinander verbunden und können nicht mehr getrennt werden. Der Schwierigkeitsgrad kann mittlerweile auch frei angepasst werden und ist auf Wunsch ziemlich herausfordernd.

Nach Abschluss des Levels kann man das Tier noch mal in voller Pracht anschauen und auch die Beschreibung in aller Ruhe lesen. So vermittelt Art of Fauna neben viel Spaß auch noch eine kleine Portion Wissen über Tiere, mit denen man sonst vielleicht nicht tagtäglich zu tun hat.