Das nächste Waipu.tv-Angebot: Mit 4K-Stick für 5 Euro

Anscheinend hat Waipu.tv aktuell Lust auf ein paar neue Kundinnen und Kunden, anders ist die Angebots-Offensive nicht zu erklären. Seit Dienstag ist das beliebte Waipu.tv Perfect Plus bereits in Kombination mit dem Entertainment-Paket WOW Filme und Serien für knapp 6 Euro im Monat zu haben. Jetzt legt der Anbieter mit dem nächsten Angebot nach.

Über einen kleinen Umweg über Freenet, das zur gleichen Unternehmensgruppe zählt, könnt ihr Waipu.tv Perfect Plus zusammen mit einem 4K-TV-Stick für 5 Euro im Monat bekommen. Zusammen mit der „Zuzahlung“ für den Stick landet ihr bei einem Gesamtpreis von 61 Euro (zum Angebot) für ein ganzes Jahr. Ab dem 13. Monat kostet das Paket 9,99 Euro pro Monat.

Klasse Alternative zum teuren Kabelanschluss

Alleine der Waipu.tv 4K-Stick kostet einzeln schon knapp 60 Euro. In Sachen Performance und Kompatibilität kann er sicherlich nicht mit dem deutlich teureren Apple TV mithalten, als Lösung für den zweiten Fernseher oder beispielsweise das Jugendzimmer ist der Stick prima geeignet. Er kommt mit einer dedizierten Fernbedienung und einer gelungenen Oberfläche, die im Gegensatz zum Fire TV Stick auf prominente Werbeeinblendungen verzichtet. Schaut euch gerne auch unseren Erfahrungsbericht zum Stick aus dem vergangenen Jahr an.

Dazu bekommt ihr Zugriff auf das Perfect Plus Paket, das ihr auf iPhone, iPad, dem 4K-Stick, am Mac oder vielen Fernsehern mit der Waipu.tv-App nutzen könnt. Unter anderem sind 300 TV-Sender mit dabei, 150 Stunden Aufnahmespeicher, vier gleichzeitige Streams und eine Pause- und Neustart-Funktion gibt es auch. Das einzige kleine Manko: Die Privatsender von RTL und ProSieben könnt ihr aus rechtlichen Gründen nur im Heimnetzwerk nutzen. Interessant ist das Streaming-Paket vor allem für Haushalte, die den klassischen Kabelanschluss kündigen wollen – der kostet ja zum Teil an die 20 Euro im Monat.

