Bing Video Creator: Bis zu fünf Sekunden lange Clips per KI erstellen lassen

KI-basierte Dienste sind auf dem Vormarsch, und auch der Software-Riese Microsoft mischt in diesem Segment sehr aktiv mit. Ab sofort bietet das Unternehmen mit dem Bing Video Creator eine Möglichkeit, kurze Videos über eine Künstliche Intelligenz erstellen zu lassen.

Der Bing Video Creator ist zunächst in der mobilen App von Bing (App Store-Link) verfügbar. Microsoft plant allerdings, das Feature bald auch in einer Desktop-Version sowie in der Copilot-Suchfunktion zu veröffentlichen. Der Bing Video Creator basiert auf der seit Februar dieses Jahres hierzulande nutzbaren Sora-Technologie von OpenAI, um die Videoclips zu erstellen.

Mit dem Bing Video Creator können nach einer Eingabe eines Text-Prompts, beispielsweise „Ein Hamster sitzt auf dem Ast eines Baumes und liest eine Zeitung“, kurze Videoclips mit einer maximalen Länge von fünf Sekunden kreiert werden. Bislang können die Videos im 9:16-Hochformat kreiert werden, später soll dann auch ein 16:9-Querformat folgen. Gleichzeitig lassen sich drei Videos generieren.

Um den Bing Video Creator zu nutzen, öffnet man diesen in der Bing-App, indem man auf das Menü in der unteren rechten Ecke tippt und dann dort „Bild-Ersteller“ auswählt. Danach wählt man im obigen Reiter „Video“ aus. Alternativ kann auch in der Suchleiste der Text „Erstelle ein Video von…“ eingegeben werden, um schnell auf die Videogenerierung zugreifen zu können. Wenn der Bing Video Creator auch für den Desktop verfügbar gemacht wird, lässt sich auch bing.com/create aufrufen.

„Schnelle“ und „Standard“-Geschwindigkeit beim Generieren

Im Anschluss gibt man einfach eine Beschreibung des Videos, das man erstellen möchte, in das Eingabefeld ein. Die besten Eingaben enthalten zusätzlichen Kontext, Beschreibungen und Details. Klickt man dann auf „Erstellen“, wird die KI das eigene Video generieren. Man kann auch derweil weitere Videos entwerfen – bis zu drei Clips können gleichzeitig generiert werden – und erhält eine Benachrichtigung, sobald das Video zur Ansicht bereit ist.

Ist das Video erstellt und man mit der Generierung zufrieden, lässt sich der Clip herunterladen, per E-Mail oder über bevorzugte Social-Media-Plattformen teilen, oder auch einen direkten Link zum Video kopieren und mit anderen Personen teilen. Die eigenen Kreationen werden bis zu 90 Tage lang gespeichert, so dass man genügend Zeit hat, sie herunterzuladen, zu teilen oder weiter zu verfeinern.

Die Verwendung des Bing Video Creators ist für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos, wobei zwischen den Generierungsgeschwindigkeiten „Schnell“ und „Standard“ gewählt werden kann. Microsoft stellt allen Usern zum Start zehn schnelle Kreationen zur Verfügung. Danach kann man für jede schnelle Kreation 100 Microsoft Rewards-Punkte einlösen oder mit der Standard-Generierungsgeschwindigkeit, die oft aber mehrere Stunden benötigt, fortfahren. Der Bing Video Creator wird ab heute weltweit – außer in China und Russland – eingeführt.