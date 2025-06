macOS Tahoe: Die besten Wallpaper des Lake Tahoe für den Mac-Schreibtisch

Wenn Apple das neue macOS 26, das ja auf den Namen macOS Tahoe hören soll, zum Download bereitstellt, liefert Apple auch neue Wallpaper aus. Wenn ihr euch vorab in Stimmung bringen wollt, könnt ihr euren Mac schon jetzt mit einem passenden Wallpaper des Lake Tahoe ausstatten.

Die offizielle Webseite Tahoe.com berichtet über den See:

Tahoe ist der zweittiefste See des Landes und das Gebiet diente früher als transkontinentale Route, zunächst für die Eisenbahn und später für Autobahnen. Mit der Zunahme der Raststätten in der Gegend stieg auch die Zahl der Reisenden, die von der Schönheit des Sees und der Fülle an Aktivitäten begeistert waren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das Gebiet zu einem landschaftlich reizvollen Ort, der von Besuchern und Einheimischen gleichermaßen geliebt wird.

Tahoe verkörpert das Konzept des amerikanischen Traums, „alles zu haben“ – hier gibt es buchstäblich alles. Wandern Sie auf den Bergpfaden im malerischen Tahoe City. Sich an den sonnigen Stränden in South Lake Tahoe sonnen. Schreddern Sie auf den schneebedeckten Pisten von Olympic Valley den Gnarr heraus. Erkunden Sie die Nischenboutiquen in Truckee. Probieren Sie Gourmetgerichte, während Sie in Incline Village die untergehende Sonne im See versinken sehen.