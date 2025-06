Neues von Spigen: Hersteller rüstet mit Zubehör für die neue Nintendo Switch 2 auf

Vor einigen Wochen hat Nintendo die neue Switch 2-Spielkonsole in einem Nintendo Direct-Livestream vorgestellt. Mittlerweile lässt sich die Neuerscheinung, die am 5. Juni offiziell in die Ladenregale und Online-Shops wandern soll, auch bereits vorbestellen. Ich fiebere sehr der Veröffentlichung entgegen und konnte mir direkt bei Nintendo mein Exemplar inklusive des neuen Mario Kart World-Racing-Games für das Release am 5.6. sichern.

Schon vor dem offiziellen Start der Spielkonsole rüsten die Zubehör-Hersteller auf und stellen einiges an Cases, Schutzfolien und mehr in ihren Sortimenten bereit. Der Markt ist mittlerweile unübersichtlich geworden und hält von Plastikschrott bis hin zu hochwertigen Lösungen so ziemlich alles bereit. Ich habe schon vor dem offiziellen Release bei einigen Herstellern angefragt und kann euch daher heute die erste Zubehör-Fuhre vom auch hier bekannten Unternehmen Spigen vorstellen. Insgesamt vier Produkte haben es zu mir geschafft: Ein Hardcase zum Transport der Konsole samt einiger Spiele, zwei Cases für bessere Griffigkeit beim Spielen im Handheld-Modus, sowie die Glas-Schutzfolien der bekannten EZ Fit-Reihe.

Spigen Glas.tR EZ Fit: Glasschutz für das Konsolendisplay

Den Start macht die Spigen Glas.tR EZ Fit-Schutzfolie für die Nintendo Switch 2. Ich hatte bereits in der Vergangenheit das gleichnamige Modell für meine Switch OLED verwendet und war jederzeit sehr zufrieden mit dem hochwertigen Glasschutz für meine Konsole. Ich hatte sie kurz nach dem Kauf der Konsole erhalten und sie während der gesamten Nutzungszeit ohne jegliche Probleme auf dem Display belassen können.

Es ist also davon auszugehen, dass auch die neue Spigen Glas.tR EZ Fit über eine ähnlich gute Qualität verfügt wie das Vorgängermodell. Natürlich konnte ich die Schutzfolie noch nicht installieren, aber die 9H harte und kratzfeste Folie sieht nach dem Auspacken genauso aus wie das Vorgänger-Exemplar – nur eben etwas größer. Wie auch für die Nintendo Switch OLED sind die beiden Glasschutzfolien, die im Paket enthalten sind, in einen Kunststoffrahmen eingefasst, so dass sich die Installation sehr einfach gestaltet.

Der Glasschutz soll die ursprüngliche Displayhelligkeit bewahren und auch eine oleophobe Beschichtung für Beständigkeit gegen Fingerabdrücke aufweisen. Bei Amazon ist die Spigen Glas.tR EZ Fit-Schutzfolie im 2er-Pack zum Preis von 28,99 Euro erhältlich, kann aber gegenwärtig mit einem 21 Prozent-Rabattcoupon erworben werden, so dass nur 22,99 Euro anfallen.

Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch 2, 2 Stück,... Hinweis; Für die perfekte Installation, nachdem Sie die Schablone auf das Gerät gelegt haben, drücken Sie den Aufklebebereich feste von oben nach...

9H Härte; Hergestellt das Glas aus einem haltbaren 9H Hartglas zum Schutz vor alltäglichen Kratzern und Displaybrüche

Spigen Klasden Tasche: Hardcase für Konsole und zehn Spiele

Hat man die eigene Switch 2-Konsole mit einem Displayschutz versehen, braucht es zum Transport des Handhelds sowie einiger Spiele für unterwegs noch eine nicht zu dick auftragende, aber sichere Tasche. Spigen bietet in diesem Bereich die Klasden-Tasche an, ein Hardcase mit grauem Stoffbezug und einer ebenso grauen Kunstlederschlaufe. Zwei umliegende Reißverschlüsse sichern den Inhalt des Cases, das innen aus schwarzem Neopren besteht und ein kleines Inlay mit breiten Gummibändern beinhaltet, in dem bis zu zehn Spiel-Cartridges untergebracht werden können. Auf der oberen Innenseite der Tasche findet sich noch ein kleines eingenähtes Täschchen mit Reißverschluss, in dem man einen AirTag oder anderen Tracker unterbringen kann.

Hier bin ich ganz ehrlich: Auch wenn die Klasden Tasche auf dem Papier vielversprechend aussieht und auch materialtechnisch hochwertig wirkt, ist dieses Hardcase-Exemplar eine komplette Fehlkonstruktion. Beim Schließen der Tasche läuft der Reißverschluss des kleinen AirTag-Täschchens aufgrund der Position am Taschenrand Gefahr, das Display der Konsole zu zerkratzen. Im aufgeklappten Zustand stört zudem die Handschlaufe, die erst aus dem Weg gedreht werden muss, ehe sich die Tasche ganz öffnen lässt.

Das schlimmste sind jedoch die beiden Reißverschlüsse, die sich beim Öffnen nur sehr schwer bewegen lassen, und vor allem der beißende chemische Geruch, der bei meinem Exemplar auch nach mehreren Tagen des Ausdunstens an der frischen Luft immer noch nicht verschwunden ist. Ich persönlich weiß nicht, ob ich meiner Switch 2 und mir ein solches Geruchsszenario zumuten möchte. Mit einem Preis von 34,99 Euro bei Amazon ist die Spigen Klasden auch kein Schnäppchen, so dass ich persönlich anrate, zu einer der zahlreich vorhandenen Alternativen zu greifen.

Spigen Klasden Tasche Kompatibel mit Nintendo Switch 2 2025 Tragetasche... [Minimalistischer Schutz]: Diese luxuriöse, individuell gestaltete Tasche ermöglicht den schlanken und kompakten Transport deiner Nintendo Switch 2...

[Praktische Aufbewahrung]: Der innere Bereich des Screen Protectors bietet Platz für bis zu 10 Game Cards, sodass kein zusätzlicher...

Spigen Dual Grip: Kunststoffhülle mit minimalistischem Design

Wer beim Spielen mit der Nintendo Switch 2 im Handheld-Modus Gefahr läuft, schnell müde Hände zu bekommen, sollte sich den Spigen Dual Grip genauer ansehen. Die aus stabilem, aber flexiblen schwarzen Kunststoff gefertigte Hülle wird einfach über die Konsole gestülpt und bietet dann unter anderem durch verdickte Handgriffe eine deutlich angenehmere Nutzung im Handheld-Modus.

Mit einem Gewicht von nur 85 Gramm und dem schlanken, kaum auftragenden Design auf der Rückseite ist der Spigen Dual Grip sogar mit dem Switch 2-Dock kompatibel, und ermöglicht auch das Aufstellen des rückseitigen Ständers ohne Probleme. Durch entsprechende Ausschnitte sind alle vorhandenen Tasten weiter zugänglich. Ein rutschhemmendes Muster an den beiden Handgriffen auf der Rückseite verhindert zudem, dass die Konsole beim Spielen in der Hand verrutscht.

Zusammen mit der Switch 2-Konsole konnte ich den Dual Grip natürlich noch nicht testen, allerdings war ich wirklich begeistert, wie angenehm sich die beiden rückseitigen Handgriffe anfühlen. Ich denke, dass ich dieses kaum auftragende Case sicher häufiger nutzen werde, wenn ich mit der Switch 2 unterwegs bin oder zuhause den Handheld-Modus verwende. Erhältlich ist der Spigen Dual Grip bei Amazon zum Preis von 19,99 Euro.

Spigen Dual Grip Hülle Kompatibel mit Switch 2 2025 Case Zubehör - Schwarz [Ultraleicht und Schlank]: Mit nur 85g und einem schlanken, minimalistischen Design bleibt das originale Switch 2-Design erhalten und sorgt für eine...

[Präzise Ausschnitte]: Alle Tasten sind mühelos zugänglich, und der hintere Ausschnitt sorgt für eine perfekte Kompatibilität mit dem originalen...

Spigen Rugged Armor: Robustes Kunststoff-Case mit Trageschlaufe

Benötigt es im Alltag mit der Switch 2 im Handheld-Modus dann noch mehr Schutz – beispielsweise, wenn die Konsole von unvorsichtigen Kindern genutzt wird – lohnt ein Blick auf das Spigen Rugged Armor Case, das bis auf das Display einen Gesamtschutz für die neue Nintendo-Konsole bieten will. Das mattschwarze Kunststoff-Case erinnert an die gleichnamigen Rugged Armor-Cases für iPhone und Co. von Spigen und setzt auf einen erhöhten Stoßfängerschutz auf den beiden unteren Seiten der Joy-Con 2-Controller. Sollte die Konsole dann doch einmal herunterfallen, ist für zusätzlichen Schutz gesorgt.

Darüber hinaus gibt es als weitere Schutzmaßnahme eine mitgelieferte Handschlaufe, die optional an das untere rechte Ende eingefädelt werden kann. Auch so kann man bei entsprechender Nutzung verhindern, dass die Konsole aus der Hand fällt und zu Schaden kommt. Ergonomisch geformte Griffe auf der Rückseite und Ausschnitte für alle wichtigen Tasten und Anschlüsse sorgen für ein angenehmes Spielerlebnis. Anders als beim Spigen Dual Grip kann die Switch 2 allerdings nicht mit angelegtem Rugged Armor-Case in das Dock eingelegt werden. Das Spigen Rugged Armor Case ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 23,99 Euro zu haben.

Spigen Rugged Armor Hülle Kompatibel mit Nintendo Switch 2 2025 Case mit... [Zeitloses Design]: Schlanke und mattschwarze Schicht mit erhöhten Stoßfängerschutz.

[Verbesserter Grip]: Die hinzugefügte Textur an den Kontrollstationen bietet einen verbesserten Grip für eine sicherere Handhabung.

In der nächsten Zeit werden wir euch noch weiteres Zubehör und praktische Accessoires für die neue Nintendo Switch 2 hier im Blog vorstellen, unter anderem von 8BitDo, Waterfield Designs und JSAUX. Solltet ihr also auch auf eure neue Nintendo-Konsole warten, schaut immer wieder gerne bei uns rein.