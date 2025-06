WhatsApp Nutzernamen: Das sind die Voraussetzungen

WhatsApp (App Store-Link) bereitet ein Feature vor, das viele sich schon lange gewünscht haben: Usernamen! Damit kann man bald mit anderen chatten, ohne die echte Telefonnummer preiszugeben. Praktisch – und längst überfällig, wenn man mal schaut, was Telegram, Signal & Co. schon lange bieten.

Die Info stammt von den WhatsApp-Insidern bei WABetaInfo, die die neue Funktion in einer aktuellen TestFlight-Beta für iOS entdeckt haben. Zwar ist sie noch nicht aktiv, selbst für Beta-Tester nicht, aber in den App-Daten finden sich bereits deutliche Hinweise: WhatsApp arbeitet fleißig am Interface und den Regeln rund um das neue Usernamen-System.

So sollen WhatsApp-Nutzernamen funktionieren

Der Fokus liegt klar auf Datenschutz: Wenn dich künftig jemand kontaktieren möchte, sieht er deinen Nutzernamen statt deiner Nummer – vorausgesetzt, ihr habt noch keine Nummern ausgetauscht.

Ein paar Regeln gibt es auch schon

Nutzernamen dürfen nicht mit „www.“ beginnen – um Verwechslungen mit Webseiten zu vermeiden.

Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein – nur Zahlen oder Symbole sind tabu.

Erlaubte Zeichen: Kleinbuchstaben (a–z), Zahlen (0–9), Punkte und Unterstriche.

Das Ziel: Eine klare und einheitliche Struktur für alle Nutzernamen. Und wenn du einen gültigen Namen auswählst? Dann gibt es zur Belohnung eine kleine Konfetti-Animation von WhatsApp – ein charmantes Detail.

Und was passiert bei Änderungen?

Wer seinen Nutzernamen später ändert, lässt seine Kontakte nicht im Dunkeln stehen: WhatsApp zeigt eine Systemnachricht im Chat an, ähnlich wie bei Änderungen am Profilbild oder an der Telefonnummer. Zukünftig soll es auch über WhatsApp Web möglich sein, direkt zu prüfen, ob ein gewünschter Benutzername noch frei ist.

Wann kann ich einen Benutzername bei WhatsApp registrieren?

Noch ist das Feature in Arbeit, ein genaues Release-Datum gibt es also nicht. Aber: Die vielen Hinweise in den letzten Beta-Versionen zeigen, dass es wohl nicht mehr lange dauert. Gerade jetzt, wo endlich die iPad-App da ist, scheint sich bei WhatsApp richtig was zu tun.

Jeder Username ist einzigartig

Nutzernamen sind wie Telefonnummern – sie sind einzigartig. Das heißt auch, dass ein Username nur einmal vergeben wird. Wenn ihr euch euren gewohnten Spitznamen oder Pseudonym sichern wollt, solltet ihr den Namen direkt zum Start der Funktion registrieren. Ist er erst einmal registriert, ist die Chance sehr gering an diesen Namen zu kommen.