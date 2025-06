WOW: Streaming-App integriert Nutzerprofile mit neuem Update

Viele andere Streaming-Anbieter machen es bereits vor, nun zieht auch WOW, der Streamingdienst von Sky, mit seinen eigenen Apps nach: Mit dem jüngst veröffentlichten Update auf Version 60.5.40 hat das Entwicklerteam nun auch endlich Nutzerprofile und weitere Features für ein noch angenehmeres Streaming-Erlebnis eingeführt.

WOW (App Store-Link) lässt sich nach wie vor kostenlos auf iPhones, iPads und das Apple TV aus dem deutschen App Store herunterladen. Für die Installation wird neben iOS/iPadOS 15.0 bzw. tvOS 16.0 auch mindestens 121 MB an freiem Speicherplatz auf dem jeweiligen Gerät benötigt. Alle Inhalte stehen hierzulande auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Update auf Version 60.5.40 für iPhones, iPads und das Apple TV hat WOW nun weitere „Funktionen, die dein Streaming-Erlebnis noch einfacher und persönlicher machen“, in die App integriert. So gibt es nun eigene Profile für alle Familienmitglieder, „damit du nur das siehst, was du magst“, berichtet das Entwicklerteam dazu. Auch Kinderprofile lassen sich einrichten, inklusive Altersfreigaben und PIN-Schutz für zusätzliche Sicherheit.

Optimierte Suche und personalisierte Empfehlungen

Ebenso soll man nun schneller zu passenden Inhalten gelangen, um genau das zu finden, was man wirklich sehen will – Top 10s, eine optimierte Suche, ein direkter Zugriff auf Sport, Serien und Filme sollen dies nun möglich machen. Auch Empfehlungen, die zu einem passen, haben nun in WOW Einzug gehalten. Die Empfehlungen passen sich dem Nutzer bzw. der Nutzerin an: „Ob Action, Comedy oder Drama – WOW zeigt dir, was du sehen willst“, heißt es vom WOW-Team.

Ds Update auf Version 60.5.40 von WOW steht ab sofort kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen der Streaming-Plattform zur Verfügung. Für die Nutzung von WOW ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das für Filme, Serien oder Sportinhalte erhältlich ist. Weitere Informationen zu den verfügbaren Paketen und ihre Preise finden sich auf der Website von WOW.