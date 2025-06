LG Smart Monitor Swing: Neues 31,5″ 4K UHD-Modell mit Ständer und Touchscreen

Der Elektronikkonzern LG ist wohlbekannt für Fernseher, Smartphones, Haushaltsgeräte und hochwertige Monitore. In letzterem Segment hat das Unternehmen nun offiziell den LG Smart Monitor Swing (Modell 32U889SA) vorgestellt, der bereits zu Beginn dieses Jahres den CES 2025 Innovation Award gewinnen konnte. Das neue Modell soll die Produktivität steigern und Unterhaltungserlebnisse ohne PC-Anschluss ermöglichen: Es verfügt über einen Touchscreen und einen flexiblen, beweglichen Standfuß.

Der LG Smart Monitor Swing verfügt über einen flexiblen, rollbaren Standfuß, der die Flexibilität des Monitors erhöht und eine ergonomische Bedienbarkeit gewährleistet. Mit diesem neu gestalteten Standfuß kann man den Bildschirm mühelos in touchfreundliche Winkel einstellen: Ob man einen Filmabend bequem vom Bett aus genießen oder einen produktiven Arbeitsplatz am Schreibtisch einrichten möchten – dank des Bewegungsumfangs des Ständers passt sich der Monitor an jedes Szenario an. Kreative können den Bildschirm zudem in der perfekten Höhe und im perfekten Winkel für die Erstellung digitaler Kunst positionieren, und Musikschaffende können ihn während Übungsstunden als ideales Display für Noten verwenden.

Der LG Smart Monitor Swing verfügt über ein 32-Zoll-IPS-Display mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), das laut LG eine „außergewöhnliche Bildschärfe, lebendige Farben und hohen Kontrast bietet“. Dafür sorgt auch eine Reaktionszeit von 5 ms, ein Kontrastverhältnis von 1000:1, HDR 10 und eine Farbskala von DCI-P3 90%. Der 32U889SA basiert auf der webOS-Smart-TV-Plattform von LG und unterstützt eine Vielzahl von Produktivitäts-Apps und Unterhaltungsoptionen, so dass Nutzer und Nutzerinnen auch ohne PC-Verbindung zwischen cloudbasierten Office-Anwendungen und Remote-PC-Zugriff wechseln können.

Als erstes Modell der Smart Monitor-Serie bietet das neue Modell volle Touchscreen-Funktionalität für eine intuitivere Navigation und Verwaltung von Inhalten. Es verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher, ohne dass externe Systeme erforderlich sind, sowie über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten – darunter 3x USB-C mit 65 Watt Stromversorgung und 2x HDMI –, die eine bequeme Kompatibilität mit mehreren Eingabegeräten gewährleisten. Als kabellose Verbindungsmöglichkeiten stehen WiFi, Bluetooth, Screen Share und auch AirPlay 2 zur Verfügung. Der Smart Monitor Swing bietet darüber hinaus eine Unterstützung für die LG Magic Remote und Webcam (POGO), die separat erhältlich sind.

Pivot-Funktion und dynamische Helligkeitssteuerung

Über seine Hardware-Fähigkeiten hinaus bietet der LG Smart Monitor Swing eine Reihe intelligenter Funktionen, mit denen sich die Bildschirmverwaltung an spezifische Vorlieben anpassen lässt. Die Auto-Pivot-Funktion passt die Ausrichtung des Displays automatisch an den angezeigten Inhalt an. Für User, die direkt mit webOS arbeiten, eignet sich diese Funktion besonders für beliebte Apps, die für kurze Inhalte entwickelt wurden, und sorgt für ein optimales Seherlebnis ohne manuelle Anpassungen.

Bei Anschluss an einen PC bietet die LG Switch-App erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, darunter die Aktivierung der Auto-Pivot-Funktion für die PC-Umgebung. Die App bietet außerdem eine Reihe von Funktionen zur Steigerung der Produktivität, mit denen Nutzer und Nutzerinnen ihren Bildschirm mit Hilfe verschiedener voreingestellter Layouts aufteilen, die Monitoreinstellungen anpassen und mehrere Eingabegeräte mit Tastatur und Maus steuern können. Sie gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen PC- und Smart-TV-Umgebungen und ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Anzeigeeinstellungen für ein optimiertes Benutzererlebnis.

Darüber hinaus trägt die Helligkeitssteuerung zu einem angenehmen Seherlebnis bei, indem sie die Bildschirmbeleuchtung dynamisch an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst. Zusammen ermöglichen diese Bildschirmverwaltungsfunktionen laut LG „ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis bei verschiedenen Aktivitäten, vom Ansehen von Videos bis zur Arbeit an Dokumenten“.

Auf der internationalen Website von LG ist der neue Smart Monitor Swing bereits zu finden, allerdings wurden Preise und Verfügbarkeiten für den europäischen Raum bislang noch nicht kommuniziert. Auf der Produktseite des Herstellers kann man selbigen für weitere Infos kontaktieren und sich alle Spezifikationen der Neuerscheinung ansehen.

Fotos: LG.