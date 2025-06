iOS 26: Diese neuen Funktionen sind für Nachrichten, Notizen, CarPlay & Co geplant

Am kommenden Montag ist es so weit: Apple zeigt um 19 Uhr deutscher Zeit erstmals iOS 26 – und damit das wohl größte Redesign seit iOS 7. Neben einer umfassenden optischen Überarbeitung und der wohl größten Umbenennungsaktion aller Apple-Betriebssysteme dürfen wir uns auch auf viele praktische Verbesserungen freuen – und das ganz ohne Apple Intelligence.

Während viele Augen auf das neue Design gerichtet sein dürften, hat Apple hinter den Kulissen fleißig an kleinen, aber feinen Neuerungen gearbeitet – für Apps, die wir tagtäglich nutzen: Nachrichten, Musik, Notizen und sogar CarPlay. 9to5Mac präsentiert im Vorfeld der WWDC neue Leaks.

Nachrichten

Automatische Übersetzungen: Apple bringt bald eine Funktion, die besonders im internationalen Chat-Alltag Gold wert sein könnte: eingehende und ausgehende Nachrichten werden automatisch übersetzt. Zwar wird FaceTime wohl noch keine Live-Übersetzung à la Google Meet bieten, aber dieser Schritt macht die Nachrichten-App ein gutes Stück smarter – besonders für Vielreisende oder internationale Kontakte.

Umfragen direkt in iMessage: Schon lange Standard bei Telegram, WhatsApp und Co. – bald auch bei Apple: Umfragen direkt in iMessage. Die Funktion soll sogar Apple Intelligence nutzen können. Heißt konkret: Das System erkennt den Kontext eurer Unterhaltung und schlägt automatisch eine passende Umfrage-Struktur vor. Klingt nach einem praktischen Feature für Gruppen-Chats und Team-Abstimmungen.

Musik

Animierte Albumcover auf dem Sperrbildschirm: Die bereits bekannten animierten Albumgrafiken kommen bald auch bildschirmfüllend auf den Sperrbildschirm. In Kombination mit dem bereits eingefärbten „Now Playing“-Design wird das Musikerlebnis noch lebendiger – ein visuelles Upgrade, das vor allem auf neueren Geräten mit Always-On-Display Eindruck machen dürfte.

Notizen

Export in Markdown kommt: Apple Notes bekommt endlich die Möglichkeit, Notizen im Markdown-Format zu exportieren. Für viele sicher ein Nischenfeature – aber ein extrem willkommenes, das Apple Notes näher an Profi-Tools wie Obsidian oder Bear heranführt.

CarPlay

Neues Design auch für CarPlay: Auch CarPlay soll eine Frischzellenkur erhalten – und zwar passend zur neuen Designsprache von iOS 26. Wie tiefgreifend die Änderungen sein werden, ist noch nicht ganz klar. Fest steht aber: Selbst das „klassische“ CarPlay (also nicht das kommende CarPlay Ultra) bekommt ein Design-Update. Gute Nachrichten für alle, die schon befürchtet hatten, Apple würde sich nur noch auf die nächste Generation konzentrieren.

WWDC 2025 startet am Montag

Während das neue Look-and-Feel von iOS 26 für viel Aufsehen sorgen dürfte, zeigt sich: Auch unter der Haube wird kräftig geschraubt. Mit sinnvollen Features für den Alltag – von automatischer Übersetzung über Markdown-Export bis zu stylischen Animationen.

Die WWDC25 beginnt am Montag, 9. Juni, und wird wie gewohnt im Livestream übertragen. Wir stellen euch einen Live-Ticker zur Verfügung und berichten zeitnah über alle Neuerungen.