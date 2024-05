Apple bestätigt WWDC-Keynote für den 10. Juni um 19 Uhr & veröffentlicht weiteres Programm

Apple hat schon Ende März die WWDC 2024 angekündigt und bestätigt jetzt noch einmal, dass die Keynote am Eröffnungstag um 19 Uhr abgehalten wird. Die Keynote wird dabei als Stream auf apple.com/de, in der Apple Developer App, in der Apple TV App und auf dem Apple YouTube Kanal verfügbar sein.

Die WWDC 2024 wird größtenteils online stattfinden und auf der Keynote stellen Tim Cook und sein Team erste Funktionen von iOS 18 vor. Gleichzeitig wird es Einblicke in die kommenden Betriebsysteme für das iPad, für den Mac, für das Apple TV, für die Apple Vision Pro und für die Apple Watch geben.

Die neuen Funktionen von iOS 18 erleben

Im Anschluss der Keynote wird wird die „Platforms State of the Union“ weitere Einblicke in die neusten Fortschritte in iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS sowie in neue Tools geben, die Apple Entwicklern und Entwicklerinnen zur Verfügung stellt. In mehr als 100 technischen Sessions gibt es ausführliche Einblicke, ebenso bietet Apple Einzelgesprächen und Live-Foren für den Austausch an.

Die Sessions werden über die Apple Developer App, die Website und den YouTube-Kanal verfügbar gemacht. Dieses Jahr können Entwickler und Entwicklerinnen auch auf kuratierte Guides zugreifen, die sie durch die wichtigsten Ankündigungen der Konferenz führen, von neuer Dokumentation bis hin zu Sessions und mehr.

Apple Design Awards 2024 werden Anfang Juni verliehen

Wie in jedem Jahr werden die Apple Design Awards auf der WWDC verliehen und die besten Apps und Designs gekürt. Apple würdigt herausragende Leistungen im App- und Spieledesign und stellt das handwerkliche Können, die Kreativität und die technische Expertise heraus. Die Finalisten und Finalisten können ab heute über die Apple Developer Website und die Apple Developer App eingesehen werden.

Die Apple Developer App ist sowieso die beste Anlaufstelle, um sich über alle Neuerungen zu informieren. Die App ist für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro erhältlich und wird fortlaufend während der Entwicklerkonferenz aktualisiert.