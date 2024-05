feeeed: Update für Newsreader-App bekommt neuen Offline-Modus

Über die Newsreader-App feeeed (App Store-Link) haben wir zuerst im Februar dieses Jahres berichtet. Die Anwendung des Entwicklers James Parrott setzt auf verschiedenste Nachrichten-Quellen und verzichtet auf einen von sozialen Netzwerken bekannten Algorithmus, um selbst die Kontrolle zu haben, was man sich ansieht.

Denn: Die tägliche Flut an Nachrichten, Blogs, Newslettern, sozialen Netzwerken, YouTube-Accounts und mehr kann schnell überfordernd sein. An dieser Stelle setzt feeeed ein und verwaltet Feeds aus unterschiedlichsten Quellen in einer übersichtlichen Zeitleiste – darunter RSS-Feeds als OPML-Datei, Newsletter über Gmail, Subreddits, YouTube-Kanäle, Twitter- und Mastodon-Profile, Hacker News, Tumblr-Blogs, TikTok-Konten und mehr. Als kleine Gimmicks steht auch das aktuelle (US-)Wetter sowie die aus Apple Health importierten täglichen Schrittzahlen zur Verfügung.

feeeed hält zudem eine Synchronisation per iCloud bereit und erlaubt es, Feeds aus anderen Apps, beispielsweise aus Feedly, zu importieren, oder auch die in feeeed angelegten Abonnements zu exportieren. Um feeeed nutzen zu können, ist keine Account-Erstellung oder die Nutzung bzw. der Abgleich mit externen Servern notwendig, „Private by design“, lässt dazu auch der Entwickler auf seiner Website wissen.

Nun gibt es ein frisches Update für feeeed im deutschen App Store: Ab sofort steht Version 9.0 bzw. 10.0 zum Download bereit. Damit halten zwei neue Funktionen Einzug, die das Lesen und Abrufen von Nachrichten und Informationen weiter optimieren.

Neuer Offline-Modus: Täglich 75 Artikel in der Hinterhand

Zum einen gibt es nun einen neuen Offline-Modus für feeeed. Ist man beispielsweise in der U-Bahn oder auf einem langen Flug ohne Internet unterwegs, gibt es einen neuen Offline-Feed, der immer dann angezeigt wird, wenn man keinen Internetzugang hat. Wenn man möchte, kann feeeed jeden Tag 75 neue Nachrichten herunterladen, so dass man nicht ohne etwas zu Lesen dasteht. Darüber hinaus kann auch ein einmaliger Download vor einer großen Reise durchgeführt werden: Dazu geht man auf „Offline“ in der Registerkarte „Alle“, um loszulegen.

Weiterhin neu in Version 9.0/10.0 von feeeed ist eine Schaltfläche zur Anzeige einer Zusammenfassung im Lesemodus. Dazu tippt man in der Detailansicht des jeweiligen Artikels einfach auf den Button, der wie eine vereinfachtes Inhaltsverzeichnis mit drei Punkten und drei Strichen aussieht, und feeeed liefert nach kurzer Bearbeitungszeit eine mit Unterpunkten versehene Zusammenfassung. Bisher wird diese in englischer Sprache ausgegeben, auch bei deutschen Artikeln.

feeeed lässt sich erfreulicherweise kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements aus dem deutschen App Store herunterladen und kann auf iPhones, iPads und dem Mac installiert werden. Dafür wird neben rund 102 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 16.0 bzw. macOS 13.0 samt Apple Silicon M1-Chip oder neuer benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht. Im App Store bekommt feeeed bisher sehr gute 4,8 von 5 Sterne, und auch ich kann den vielseitigen und einfach zu bedienenden Newsreader nur empfehlen.