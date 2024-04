Logitech Options+: Per Mausklick direkt ChatGPT öffnen

Wenn ihr eine Maus oder Tastatur von Logitech im Einsatz habt, ist die Installation des Begleitprogramms Logitech Options+ unumgänglich. Die Software bietet die Möglichkeit die Scrollgeschwindigkeit zu ändern, ebenso könnt ihr alle Tasten frei konfigurieren und euren Bedürfnissen anpassen. Mit Version 1.70.551909 liefert Logitech einen Schnellzugriff auf ChatGPT nach.

In Logitech Options+ steht ab sofort der sogenannte „Logi AI Prompt Builder“ bereit, der bei einem Maus- oder Tastenklick ein kleines Kontextmenü öffnet, in dem ihr mit ChatGPT agieren könnt. Folgende Schnellaktionen bietet das neue Fenster an:

Rephrase : ChatGPT schreibt den Text um, wobei man die Länge und den Schreibstil auswählen kann.

: ChatGPT schreibt den Text um, wobei man die Länge und den Schreibstil auswählen kann. Summarise : Fasst einen langen Text zusammen und auch hier könnt ihr die die Länge sowie die Komplexität bestimmen.

: Fasst einen langen Text zusammen und auch hier könnt ihr die die Länge sowie die Komplexität bestimmen. Reply : Ihr könnt Fragen stellen, die ChatGPT beantwortet.

: Ihr könnt Fragen stellen, die ChatGPT beantwortet. Create Email: ChatGPT hilft beim Schreiben von E-Mails.

Während die Benutzeroberfläche des Logi AI Prompt Builder nur in englischer Sprache verfügbar ist, kann ChatGPT aber Antworten auf Deutsch ausgeben. Bei der Option „Rephrase“ könnt ihr zum Beispiel die Anweisung auf Deutsch umstellen und erhaltet dann auch eine deutsche Ausgabe. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein aktives Konto bei ChatGPT beziehungsweise Open AI zwingend vorausgesetzt ist. Ihr könnt euch kostenlos registrieren, zum Beispiel auch schnell mit dem Google- oder Apple-Login.

Optional könnt ihr in Logitech Options+ einstellen, dass ihr direkt ChatGPT öffnen wollt. Dann entfällt der Umweg über den Prompt Builder und ihr könnt eure Anfragen direkt an ChatGPT senden. Im kostenlosen Modus kann man nur auf ChatGPT 3.5 zugreifen, Version 4 ist hier nicht verfügbar.

Logitech Signature AI Edition M750: Neue Maus mit ChatGPT-Knopf

In den USA und Großbritannien führt Logitech die neue „Signature AI Edition M750“ ein, die erstmals mit einem zusätzlichen ChatGPT-Knopf daher kommt. Die Taste ist für den AI-Prompt vorkonfiguriert, man kann aber über die Software auch andere Aktionen hinterlegen. Der Preis liegt bei 50 US-Dollar. Bisher scheint es nicht geplant zu sein die Maus auch nach Deutschland zu bringen.