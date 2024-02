Highlights der Woche: Facebook-Chef spielt Apple Vision Pro runter

Mark Zuckerberg findet Apple Vision Pro nicht so gut wie die Meta Quest 3. In einem Instagram-Video hat der Facebook-Chef die beiden Brillen bewertet und zeigt die vielen Vorteile der Meta Quest 3 gegenüber Apple Vision Pro auf. Unter anderem nennt er den drastisch günstigeren Preis, das leichtere Gewicht für mehr Komfort, keine störende Kabel und ein größeres Sichtfeld. Seine genauen Aussagen könnt ihr im Details hier nachlesen.

Web-Apps in der EU werden abgeschaltet

Mit iOS 17.4 wird Apple den Richtlinien der Europäischen Union nachkommen und wird dann auch Web-Apps in der EU unterbinden. Bisher konnten Web-Apps auch Daten speichern oder Push-Mitteilungen senden, doch diese Funktionen wird es in der EU nicht mehr geben. Web-Apps werden nur noch im Safari-Browser geöffnet – ohne zusätzliche Funktionen. Die Details findet ihr hier.

Amazon Prime Video ohne Dolby Atmos und Dolby Vision

Prime Video hat sein Angebot umgebaut und zeigt jetzt Werbeunterbrechungen an. Wer diese deaktivieren möchte, muss zusätzlich zur Prime-Mitgliedschaft 2,99 Euro pro Monat bezahlen. Still und heimlich hat Amazon aber weitere Funktionen gestrichen. Dolby Atmos und Dolby Vision sind nur noch gegen Aufpreis möglich und nicht mehr Bestandteil von Prime Video. Nur wer 2,99 Euro pro Monat bezahlt, bekommt diese Technik mit dazu. Alle Details lest ihr hier.

Im Hubelog haben wir über die Pendelleuchten-Kordel aus dem 3D-Drucker gesprochen, die in zwei Varianten für 59,99 oder 69,99 Euro erhältlich ist. Alle Details findet ihr hier. Auch spannend: Die Philips Hue App hat per Update einen dritten Farbkreis für Szenen eingeführt. Was der kann, erfahrt ihr hier.