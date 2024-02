iPhone 16: Neue Neural Engine soll KI-Funktionen ermöglichen

Apples kommende A18- und M4-Chips sollen laut einem Bericht der taiwanesischen Publikation Economic Daily News mit einer verbesserten Neural Engine aufwarten. Diese führt dazu, dass Apple mehr Leistung für Künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Aufgaben zur Verfügung hat. Generative KI-Funktionen sollen mit iOS 18 auf das iPhone kommen, unter anderem für Siri, in der Nachrichten App, für Apple Music und mehr.

Erst vor wenigen Woche hat Tim Cook bei der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen davon gesprochen, dass Apple in das Thema „weiterhin viel Zeit und Mühe investiert“. Eine Vorstellung neuer Funktionen erfolgt im Sommer auf der WWDC, dann werden wir einen ersten Blick auf iOS 18 erhalten.

KI-Funktionen nur für das iPhone 16

Es wird wohl so sein, dass die neuen KI-Features nur auf den kommenden iPhone 16-Modellen verfügbar sein werden. Grund dafür könnte auch die neue Neural Engine sein, die dann exklusiv beim iPhone 16 zum Einsatz kommt. Die neuen Modelle werden im Herbst erwartet, also fast zeitlich mit dem Start von iOS 18. Erste Macs mit M4-Chip werden wahrscheinlich Ende 2024 oder Anfang 2025 auf den Markt kommen.

Es bleibt spannend, welche KI-Funktionen Apple plant und wie diese in das eigene Ökosystem integriert werden. Google, Microsoft, Samsung und Co. bieten schon jetzt viele KI-Funktionen an, unter anderem setzt Samsungs Galaxy S24 Ultra auf zahlreiche KI-Features.

Foto: concept_central/X