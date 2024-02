ADAC Drive: Offiziell mit CarPlay-Support & neuen Eco-Routen

Im Sommer 2023 hat der ADAC seine Spritpreis-App in ADAC Drive (App Store-Link) umbenannt und um weitere Funktionen ergänzt. Es ist eine Routenplanung für Auto, Wohnmobil, Motorrad und Fahrrad sowie die dazugehörige Navigations-Funktionen dazu gekommen. CarPlay ist schon seitdem verfügbar, allerdings bis jetzt immer als Beta-Feature.

Mit dem Update auf Version 5.1.0 verlässt die CarPlay-Anpassung den Beta-Status und zeigt keine Warnmeldung mehr beim Start an. CarPlay wird ab sofort offiziell unterstützt und erleichtert die Routenführung sowie das Auffinden passender Tankstellen. Im CarPlay-Display werden die Preise angezeigt und ihr könnt euch direkt zur Tankstelle navigieren lassen. Des Weiteren können ab sofort nicht nur die schnellsten und kürzesten Routen angezeigt werden, sondern auch eine Eco-Route, um Energie zu sparen.

In ADAC Drive gibt es jetzt auch Informationen zu über 25.000 Camping- und Stellplätzen in ganz Europa, mit Filtermöglichkeiten und ADAC Klassifikationen. Ganz so umfangreich wie die separat erhältliche App ADAC Camping- und Stellplatzführer ist die Integration allerdings nicht.

ADAC Drive für iPhone und iPad

Die kostenlose iOS-App ADAC Drive listet zudem mehr als 80.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wartet mit Turn-by-Turn-Anweisungen auf, bietet Infos zur aktuellen Verkehrslage und zu Verkehrsstörungen, Favoriten und Routen mit ADAC Login sowie Routen für Fußgänger. ADAC Drive ist 99,8 MB groß und kann größtenteils auch ohne Login genutzt werden.