Upscayl für den Mac: Alte Bilder mit KI kostenlos vergrößern

Mit Künstlicher Intelligenz ist viel möglich und falls ihr noch ein paar alte Bilder habt, die unscharf oder verwaschen sind, könnt ihr euch die kostenlose App Upscayl ansehen, um Fotos im Handumdrehen zu vergrößern. Upscayl ist ein kostenloser „AI Image Upscaler“, der wirklich gute Ergebnisse erzeugt. Diese Funktionen bietet Upscayl:

KI-gestützte Bildhochskalierung : Mit der Leistung modernster künstlicher Intelligenz wird die Auflösung erhöht und gleichzeitig die ursprüngliche Qualität erhalten.

: Mit der Leistung modernster künstlicher Intelligenz wird die Auflösung erhöht und gleichzeitig die ursprüngliche Qualität erhalten. Benutzerfreundliches Interface : Nahtloses und intuitives Benutzererlebnis mit einfachen Steuerelementen und einer unkomplizierten Navigation.

: Nahtloses und intuitives Benutzererlebnis mit einfachen Steuerelementen und einer unkomplizierten Navigation. KI-gestützte Stapel-Upscaling-Funktion : Mehrere Bilder auf einmal verarbeiten, um Zeit und Mühe zu sparen.

: Mehrere Bilder auf einmal verarbeiten, um Zeit und Mühe zu sparen. Benutzerdefinierte Modell-Ergänzungen : Integration von benutzerdefinierte KI-Modellen.

: Integration von benutzerdefinierte KI-Modellen. Seite-an-Seite-Vergleichsansicht : Ergebnisse mit einer Lupe oder einem Schieberegler direkt vergleichen.

: Ergebnisse mit einer Lupe oder einem Schieberegler direkt vergleichen. Doppeltes Upscaling : Noch höher aufgelöste Ergebnisse mit der Option der doppelten Hochskalierung erzielen.

: Noch höher aufgelöste Ergebnisse mit der Option der doppelten Hochskalierung erzielen. Anpassungsmöglichkeiten: Präferenzen für das Hochskalieren von Bildern mit anpassbaren Einstellungen.

Im Selbsttest zeigt sich: Upscayl funktioniert gut und kann Bilder mit einer geringen Auflösung deutlich klarer und schärfer in größerer Auflösung darstellen. Was bei mir nicht so gut funktioniert: Verwaschene Bilder wieder scharf machen. Probiert Upscayl einfach mal aus, immerhin sind der Download und die Nutzung komplett kostenlos.

Upscayl 2.9.9 ist da

In Version 2.9.9 hat der Entwickler die oben genannte Lupen-Funktion für den Direktvergleich hinzugefügt, außerdem zeigt die neue Seitenleiste mehr Bildoptionen an. Wer möchte, kann Fotos jetzt unbegrenzt groß skalieren, ein Limit gibt es nicht mehr. Hinzu kommen zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Upscayl kann über die Entwickler-Webseite kostenfrei auf macOS, Windows und Linux verwendet werden. Im Mac App Store bietet der Entwickler die App für 14,99 Euro an, falls ihr seine Arbeit entlohnen wollt. Der Funktionsumfang ist in beiden Versionen aber gleich.