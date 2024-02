Nomad stellt „Magnetic Leather Back“ für iPhone 15 Pro vor

Apple hat mit FineWoven ein neues Material eingeführt und hat sich von Lederprodukten aus Umweltgründen verabschiedet. Falls ihr nicht auf Leder verzichten wollt, könnt ihr euch das Nomad Magnetic Leather Back ansehen.

Gefertigt wird es aus hochwertigem Horween-Leder, das über die Zeit eine Patina entwickelt und so der Look sich ändert. Die Kompatibilität mit MagSafe ist gegeben, demnach kann das iPhone mit einer großen Auswahl an Zubehör genutzt werden. Hier handelt es sich nicht um ein Case, sondern um eine Art Platte, die magnetisch und mit Mikrosaugnäpfen auf der Rückseite des iPhones gehalten wird.

Die Ränder bleiben frei, die Platte schützt nur die Rückseite und erhöht das Kameramodul. Dafür ist die Back-Plate auch nur 2,05 Millimeter dünn und trägt somit kaum auf. Magnetic Leather Back ist für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gemacht und kommt in den Farben Schwarz und Braun. Der Preis liegt bei 40 US-Dollar.

Sobald das Produkt hierzulande erhältlich ist, werden wir euch auf den Start nochmals hinweisen. Was haltet ihr von der Idee?