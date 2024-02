Nuki Smart Lock unterstützt jetzt Fernzugriff via Thread

Bereits vor einigen Jahren hat Nuki in der Pro-Version seiner Smart Locks ein WLAN-Modul integriert, das die zuvor für den Fernzugriff notwendige Nuki Bridge überflüssig gemacht hat. Das Problem: Die dauerhafte WLAN-Aktivität hat im Vergleich zur Bluetooth-Verbindung deutlich mehr Strom verbraucht.

Mit dem Nuki Smart Lock 4.0 (Pro) hat man Ende 2023 einen neuen Funkstandard integriert: Thread. Dieser ist reaktionsschneller als Bluetooth sowie stabiler und effizienter als WLAN. Ab sofort kann die Thread-Verbindung zu einer kompatiblen Steuerzentrale auch für den Fernzugriff genutzt werden.

Solltet ihr keine Nuki Bridge im Einsatz haben, schaltet das Nuki Smart Lock Pro schaltet automatisch von WLAN auf Remote Access via Thread um, wenn eine Steuerzentrale verknüpft wird. Steuerzentralen, die Matter via Thread unterstützen, sind beispielsweise die neusten Generationen von Apple TV oder HomePod.

Während der Fernzugriff beim Pro-Modell inklusive ist, muss er beim einfachen Nuki Smart Lock der vierten Generation freigeschaltet werden. Bestehende Nuki-Kundinnen und Kunden, die bis zum 20. Februar ein Smart Lock der vierten Generation erwerben, erhalten das neue Fernzugriff-Feature über einen kompatiblen Hub kostenlos dazu – und sparen sich die Einmalgebühr von 49 Euro.

Und falls ihr das nicht wollt, betont Nuki: „Jeder User kann Remote Access via Thread deaktivieren und das Smart Lock ausschließlich lokal nutzen, wenn sie oder er das möchte.“

Ein wichtiges Feature kommt erst noch

Der Fernzugriff auf per Thread funktioniert zunächst über die Nuki-App. Für die Steuerung über andere Matter-Apps, wie etwa Apple Home, fehlt noch ein weniger Baustein: Die Unterscheidung zwischen „Tür öffnen“ (inklusive Ziehen der Falle) und „Aufsperren“ (ohne Ziehen der Falle). „Hier gibt es – im Gegensatz zu Remote Access via Thread – mehr Abhängigkeiten für uns. Aber ich kann versichern: Unser Team arbeitet auch bei diesem Feature mit Hochdruck am Release“, sagt Jürgen Pansy, einer der Gründer von Nuki.

