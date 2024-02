Mark Zuckerberg: Quest 3 ist besser als Apple Vision Pro

Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook beziehungsweise Meta, hat in seinem neusten Instagram-Video über die Quest 3 und Apple Vision Pro gesprochen. Dabei behauptet er, dass die Meta Quest 3 besser als Apple Vision Pro sei. Folgende Gründe gibt er dabei an:

In seinem Video erklärt Zuckerberg, dass er überrascht über die Kompromisse sei, die Apple eingehen musste, um einen Bildschirm mit höherer Auflösung anzubieten. Dafür wird der Komfort und die Ergonomie eingeschränkt. Weiterhin verweist er darauf, dass Apple bei einer komplett neuen Produktkategorie nicht immer führend ist und hofft, dass die Geräte von Meta letztendlich „gewinnen“ werden.

Zuckerberg führt weiter aus:

Ich weiß, dass sich einige Fanboys aufregen, wenn jemand es wagt zu fragen, ob Apple in einer neuen Kategorie führend sein wird, aber die Realität ist, dass es in jeder Generation von Computern ein offenes und ein geschlossenes Modell gibt. Und ja, bei den Mobiltelefonen hat das geschlossene Modell von Apple gewonnen. Das war aber nicht immer so. In der PC-Ära war das offene Modell von Microsoft der Gewinner. In der nächsten Generation wird Meta das offene Modell sein, und ich möchte wirklich sicherstellen, dass sich das offene Modell wieder durchsetzt. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben.