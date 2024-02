HomePod mit Display: tvOS 17.4 gibt Hinweise

Ein HomePod mit Display ist schon länger im Gespräch und 9to5Mac hat in der neusten Beta-Version von tvOS 17.4 Hinweise gefunden, die auf solch ein Gerät deuten. Code-Schnipsel weisen auf ein Gerät mit der Kennung „Z314“ hin, bei dem der A15-Chip zum Einsatz kommt. Die neueste Beta fügt der HomePod-Firmware Berichten zufolge auch SwiftUI-Frameworks hinzu, um einen HomePod mit einem Display zu unterstützen.

Wann kommt ein HomePod mit Display?

Im März 2023 hatte Apple-Experte Ming-Chi Kuo berichtet, dass ein HomePod mit 7 Zoll Display in der Entwicklung sei, im Oktober 2023 folgte das nächste Gerücht von Apple-Leaker Kosutami, der sagte, dass die nächste Generation des HomePod ein ähnliches Design wie das aktuelle Modell haben würde, aber mit einem großen LCD-Touchscreen an der Oberseite.

Der bisherige HomePod wird mit dem gleichen Chip angetrieben, der auch in der Apple Watch zum Einsatz kommt. Die Umstellung auf die A-Chips von Apple könnte darauf hinweisen, dass der HomePod mit Display mehr Power benötigt. Der S9-Chip in der Apple Watch Series 9 basiert jedoch auf dem A15 Bionic, so dass er auch für einen neuen HomePod Sinn machen würde.

Vor gut einem Jahr hatte Ming-Chi Kuo noch behauptet, dass solch ein Gerät Anfang 2024 erscheinen soll, doch seitdem gab es nur wenig Bewegung. Es ist noch nicht klar, wann das Gerät auf den Markt kommen könnte, aber Apple plant die Vorstellung neuer iPads und Macs im März, so dass wir zu diesem Zeitpunkt auch einen neuen HomePod sehen könnten.

Foto: Philip Goolkasian