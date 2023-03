Kuo: HomePod mit 7″ Display für Anfang 2024 geplant

Ein HomePod mit Display ist ja schon etwas länger im Gespräch. Nun hat sich der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort gemeldet und geht davon aus, dass ein neuer HomePod mit 7″ Display in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen wird.

Dabei soll der Zulieferer Tianma der einzige Lieferant für das neu gestaltete HomePod-Display sein. Sollte die Zusammenarbeit gut laufen, könnte Tianma auch mit der Herstellung von iPad-Panels betreut werden. Über ein Display kann eine noch tiefere Integration ins Smart Home hergestellt werden, ähnlich wie beim Echo Show könnten so zusätzliche Informationen angezeigt oder gar Videoanrufe ermöglicht werden.

Schon 2021 hatte Mark Gurman angedeutet, dass Apple an HomePod-Modellen mit Display und Kamera arbeitet. Er hat auch berichtet, dass Apple an einer Multitouch-Funktionalität für den HomePod werkelt. Langfristig soll Apple seine Smart-Home-Strategie überdenken und arbeitet Berichten zufolge an einem kombinierten Apple TV- und HomePod-Gerät sowie einem HomePod mit einem an einem Arm montierten Bildschirm.