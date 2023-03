Neu von Belkin: Reflektierender AirTag-Anhänger & Belkin SoundForm Pulse In-Ear-Kopfhörer

Ich bin weiterhin großer Fan der Stouchi AirTag-Anhänger, da diese kleinen Metallringe kaum auftragen. Als neue Alternative bieten sich ab sofort der Belkin Secure Holder mit Schlüsselanhänger an, der jetzt auch in einer reflektierenden Variante erhältlich sind. Das 4er-Pack wird exklusiv im Apple Store für stolze 54,95 Euro vertrieben.

Ein Ring auf dem Secure Holder ist jetzt reflektierend, was besonders dann praktisch ist, wenn man den AirTag zum Beispiel außen am Rucksack befestigt und in der Morgen- oder Abenddämmerung unterwegs ist. Das 4er-Pack ohne reflektierendem Ring kostet bei Amazon knapp 40 Euro, hier müsst ihr also einen Aufpreis von rund 15 Euro in Kauf nehmen.

Belkin Secure Holder Mit dem Reflektierenden Secure Holder mit Schlüsselanhänger von Belkin im bewährten Twist & Lock Design und mit erhöhten Rändern kannst du dein AirTag vor Beschädigung, Kratzern und Verlust schützen. Er reflektiert, damit du ihn auch im Dunkeln einfach finden kannst, und kommt in vier neuen Farben. 54,95 EUR bei Apple kaufen

Belkin SoundForm Pulse mit ANC

Ebenfalls neu sind die In-Ear-Kopfhörer Belkin SoundForm Pulse, die über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Die Akkulaufzeit liegt bei 7 Stunden, weitere 28 Stunden warten im passenden Case. Dank Hybrid-ANC werden Umgebungsgeräusche erkannt und unterdrückt, sodass Telefonate und Musikwiedergabe ungestörter sind. Ebenso ist ein Hearthru-Modus mit dabei, mit dem man Hintergrundgeräusche zuschalten kann, wenn es nötig ist. Jeder Stöpsel verfügt über drei Mikrofone, wobei die zwei Mikrofone außerhalb für eine gute Sprachqualität bei Telefonaten sorgen.

Die neuen Belkin SoundForm Pulse können in den Farben Schwarz und Weiß für je 79,99 Euro gekauft werden.