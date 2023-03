Gurman: HomePod mit Display frühestens für 2024 geplant

Ein HomePod mit Display scheint bei Apple in Arbeit zu sein, unter anderem hat der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon berichtet, dass solch ein Gerät frühestens in der ersten Jahreshälfte 2024 erscheinen soll. Nun meldet sich auch Mark Gurman von Bloomberg zu Wort und gibt einen ähnlichen Zeitplan vor.

Damit rückt ein HomePod mit Display immer weiter nach hinten und laut Gurman möchte Apple das Forschungs- und Entwicklungsbudget bei dringenderen Projekten wie das gemunkelte Mixed-Reality-Headset einsetzen. Gleichzeitig möchte man die Kosten klein halten und in Zeiten von einer instabilen Wirtschaft den Anschein von Stabilität wahren, um drastische Kürzungen und Entlassungen zu vermeiden, die andere Tech-Unternehmen wie Meta, Amazon, Microsoft und Google getroffen haben.

Schon 2021 hatte Mark Gurman angedeutet, dass Apple an HomePod-Modellen mit Display und Kamera arbeitet. Er hat auch berichtet, dass Apple an einer Multitouch-Funktionalität für den HomePod werkelt. Langfristig soll Apple seine Smart-Home-Strategie überdenken und arbeitet Berichten zufolge an einem kombinierten Apple TV- und HomePod-Gerät sowie einem HomePod mit einem an einem Arm montierten Bildschirm.

Foto: Philip Goolkasian.