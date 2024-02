Anker macht neue Balkonkraftwerk-Sets verfügbar

Wer ein Balkonkraftwerk oder eine Photovoltaikanlage betreibt, freut sich auf die kommenden Monate, die hoffentlich wieder heller und sonniger werden. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, könnt ihr euch die neuen Balkonkraftwerk-Sets von Anker Solix ansehen.

Die neuen Sets setzen auf maximale Ausbeute. Während ein Balkonkraftwerk derzeit maximal 600 Watt in den heimischen Stromkreislauf einbringen kann, sind die neuen System deutlich überdimensioniert, um die höchste Ausbeute zu erzielen. Die neuen Sets sind mit je vier Solarmodulen ausgestattet, die ihr auch in mehrere Himmelsrichtungen ausrichten und so den ganzen Tag Solarenergie erzeugen könnt.

Damit zu viel erzeugte Energie nicht nur kostenlos ins Netz gespeist wird, sind die neuen Bundles mit je zwei Anker Solix Solarbanks ausgestattet. Der Akku setzt auf die moderne LFP-Akkutechnolgie und garantiert mindestens 6.000 Ladezylken.

Der Anker Solix MI80-Wechselrichter ist das Verbindungsstück und speist aktuell bis zu 600 Watt in den eigenen Stromkreislauf. Wenn die Bundesregierung die Grenze auf 800 Watt anhebt, wird Anker ein Update bereitstellen, denn der Wechselrichter kann auch mit 800 Watt betrieben werden.

Anker Solix: Das sind die neuen Balkonkraftwerk-Sets

Anker Solix RS40B: Die Standard-Variante bietet vier Photovoltaik-Module mit je 410 Watt und einer Effizienz von 23 Prozent. Die Module in schicker, schwarzer Optik liefern zusammen eine maximale Leistung von 1.640 Watt. Mit dabei sind zwei Solarbanks, der MI80-Wechselrichter sowie passende Bodenhalterungen. Bis zum 29. Februar könnt ihr für 2.399 Euro (zum Angebot) statt 3.199 Euro zuschlagen.

Anker Solix RS40P: Mit seinen vier monokristallinen Solarpaneelen, die jeweils 445 Watt und einen Wirkungsgrad von 25 Prozent bieten, setzt das RS40P neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Bis zu 1.780 Watt können so in der Theorie erzeugt werden. Auch hier sind zwei Solarbanks, der Wechslerichter und Bodenhalterungen mit dabei. Bis zum 29. Februar könnt ihr für 2.999 Euro (zum Angebot) statt 3.999 Euro zugreifen.

Anker Solix RS50P: Das RS50P ist das leistungsstärkste Bundle mit je 540 Watt pro Solarpanel und insgesamt 2.160 Watt Gesamtleistung bei vier Modulen mit 23 Prozent an Effizienz. Die höhere Energieaufnahme ermöglicht die größere Aufnahmefläche. Mit zwei Solarbanks, Wechselrichter und Halterung zahlt ihr derzeit nur 2.699 Euro (zum Angebot) statt 3.499 Euro.