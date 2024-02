Apple Music: EU-Behörde verhängt 500 Millionen Euro Strafe

Der Zwist zwischen Spotify und Apple scheint mal wieder einen neuen Höhepunkt zu erreichen. Laut einem Bericht der Financial Times soll Apple in der EU eine Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro zahlen müssen, weil der Wettbewerb gegen Apple Music auf dem iPhone behindert worden sein soll. Auslöser ist anscheinend ausgerechnet Spotify, das sich bereits 2019 bei der EU-Kommission über Apples Praktiken beschwert hat.

Aber ist Apples vielleicht sogar noch mit einem blauen Auge davon gekommen? Angeblich soll sogar eine Strafe in Höhe von über 40 Milliarden Euro im Raum gestanden haben.

Und was genau war das Problem? Laut dem Bericht geht es mal wieder um die Bezahlmethoden von iOS sowie die Einschränkungen für Drittanbieter in Sachen Bewerbung von günstigeren Alternativen zu Apple Music.

Um diese ganzen Geschichten soll sich ja auch das Gesetz für Digitale Märkte kümmern, dass im März an den Start geht. Apple steckt hier ja mit iOS 17.4 in den letzten Vorbereitungen und wird damit wohl direkt die nächsten Diskussionen auslösen. Über die Pläne von Apple hatte sich ja unter anderem schon Spotify beschwert…