iOS 17.4: Doch kein SharePlay für HomePod und AppleTV?

Bis vor Kurzem war es noch enthalten in den Betas von iOS 17.4 und tvOS 17.4: das Apple-Music-SharePlay-Feature, das Apple für den HomePod und AppleTV getestet hat. In den aktuellen Betas der kommenden iOS- und tvOS-Versionen wurde das Feature indes entfernt. Das legt die Vermutung nahe, dass es SharePlay für HomePod und AppleTV nicht in iOS und tvOS 17.4 schaffen wird.

Mit SharePlay können iPhone-User über FaceTime gemeinsam Fernsehen, Musik hören, Apps nutzen und Spiele spielen. In iOS 17 wurde SharePlay auch zu CarPlay hinzugefügt. Seither können alle Mitfahrer im Auto Songs zu einer gemeinsamen Playlist hinzufügen.

Das von Apple in den Betas getestete SharePlay für HomePod und AppleTV erlaubte es Nutzern und Nutzerinnen, einen QR-Code zu generieren, den Freunde und Familienmitglieder scannen und somit Songs auf dem entsprechenden Gerät abspielen konnten. Der HomePod- bzw. AppleTV-Eigentümer musste allerdings Apple Music abonniert haben, damit die Funktion verfügbar sind. Personen, die Inhalte zur Playlist hinzufügen wollten, benötigen aber kein entsprechendes Abo.

Ob SharePlay für HomePod und AppleTV tatsächlich noch in iOS 17.4 integriert wird, ist derzeit unklar. In den aktuellen Betas von iOS 17.4 und tvOS 17.4 fehlt die Funktion jedenfalls. iOS und tvOS 17.4 sollen voraussichtlich im März erscheinen.