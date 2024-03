Velja: Kostenloses Mac-Tool öffnet eure Links im gewünschten Browser

Der Entwickler Sindre Sorhus dürfte einigen von euch schon bekannt sein, immerhin hat er mit One Task, Aiko, Amazing AI, Hyperduck und mehr schon einige Produktivitäts-Apps für unsere Apple-Geräte veröffentlicht. Mit Velja (Mac App Store-Link) ist nun ein weiteres Tool für macOS in Version 2.0 erschienen.

Velja richtet sich primär an Mac-User, die nicht nur einen einzigen Browser für ihre Internetaktivitäten verwenden, sondern mehrere im Einsatz haben. In bestimmten Anwendungsfällen kann dies durchaus Sinn ergeben, beispielsweise, um bestimmte Funktionen eines Browsers nutzen zu können oder zwischen privatem und beruflichem Browsing unterscheiden zu können. Mit Velja lässt sich dann bequem zwischen diesen Browsern hin und her wechseln und vorab auch entsprechende Regeln zum Öffnen von spezifischen Inhalten festlegen.

Ab sofort steht Velja in Version 2.0 im deutschen Mac App Store bereit und benötigt zur Installation lediglich knapp 5 MB eures Speicherplatzes sowie macOS 14.3 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit, eine deutsche Lokalisierung gibt es für Velja bisher noch nicht.

Version 2.0 mit neuem Icon und weiteren Einstellungen

Velja kann zwar keine Links verarbeiten, die innerhalb eines Browsers angeklickt werden, allerdings wird die App jedoch mit einer Safari-Erweiterung geliefert, die sich in den Safari-Einstellungen aktivieren lässt. Es lässt sich dann auf das Symbol in der Symbolleiste klicken oder mit der rechten Maustaste auf einen Link klicken, um ihn mit Velja zu öffnen. Erweiterungen für andere Browser stellt der Entwickler auf der Website der App zur Verfügung.

Mit Version 2.0 von Velja wurde nun nicht nur macOS 14 als Voraussetzung festgelegt, sondern auch ein neues App-Icon integriert und eine Link-Historie hinzugefügt. Zudem hat der Entwickler neue Einstellungen zur Verfügung gestellt, darunter zur Auswahl der Symbolgröße für die Eingabeaufforderung, zum Überspringen der Eingabeaufforderung, wenn der Bildschirm gesperrt ist, sowie dass URLs HTTPS sein müssen.

Wer viel mit Browsern im Online-Alltag arbeitet und dabei verschiedene Apps verwendet, sollte sich das praktische Tool Velja daher auf jeden Fall einmal genauer ansehen. Nicht ohne Grund bekommt die Anwendung im deutschen Mac App Store derzeit sehr gute 4,8 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert.