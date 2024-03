Cowboy Cross: Neues E-Bike mit All-Road-Design und App

Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir das Cowboy auf Herz und Nieren getestet haben. Seitdem hat sich einiges getan, unter anderem ist mit VanMoof ein direkter Konkurrent des Herstellers ordentlich gestrauchelt. Heute gibt es Neuigkeiten aus Belgien: Das neue Cowboy Cross kann in zwei verschiedenen Varianten bestellt werden.

Zum Start gibt es das E-Bike im All-Road-Design in zwei verschiedenen Ausführungen für jeweils 3.499 Euro. Ihr könnt euch zwischen Step-Over- und Step-Through-Rahmen entscheiden, letzterer hat einen besonders tiefen Einstieg. Der reguläre Verkaufspreis soll später bei 3.999 Euro liegen.

Das sind die Highlights des neuen Cowboy Cross

Das neue All-Road-Design mit umgedrehter gefederter Vordergabel, Sitzfederung, großen Reifen und integriertem Gepäckträger bietet hohen Komfort von Kopfsteinpflaster bis auf Waldwege.

Das Cowboy Cross punktet mit signifikant höherer Reichweite durch herausnehmbaren Akku mit 50 Prozent mehr Kapazität.

Neues „Check My Bike” Diagnosetool hält das Fahrrad intakt.

Intelligente Funktionen zur Erkennung von Stürzen und Diebstählen sorgen für Sicherheit des Radfahrenden und des Fahrrads.

Was ich persönlich sehr löblich finde: Cowboy setzt auf einen herausnehmbaren Akku. Das dürfte vor allem für Personen interessant sein, die das ganze Fahrrad sonst nur schwer in die Wohnung oder zumindest bis zur nächsten Steckdose bekommen würden. Bei VanMoof ist der Akku ja beispielsweise fest verbaut.

Rund um die Cowboy-App wird sich einiges tun

Zudem will der belgische Hersteller euch bei Laune halten und zum Radfahren ermutigen. Denn mit dem Cross führt Cowboy eine erweiterte Software-Konnektivität ein, die sich nun verstärkt auf Gesundheit und Wohlbefinden der Radfahrerenden konzentriert. Die neuen „Live Challenges” sollen dazu motivieren, das Cross auch für sportliche Zwecke zu nutzen, um etwa die Fitness zu steigern.

Ebenfalls integriert ist eine „Find my Bike“-Funktion. Diese funktioniert per GPS und übermittelt den aktuellen Standort auf wenige Meter genau über die integrierte SIM-Karte. Innerhalb von Gebäuden kann die Ortung zudem per Bluetooth erfolgen.