Apple Karten: Fahrradnavigation für Österreich freigeschaltet

In Deutschland ist die Fahrradnavigation in Apple Karten seit Februar 2023 verfügbar, seit Februar 2024 sind die angepassten Routen auch in der Schweiz abrufbar. Nun hat Apple der Karten-App ein weiteres Update spendiert und macht die Fahrradnavigation zudem in Österreich nutzbar.

In ganz Österreich werden fortan Routen auf Radwegen, Radspuren und fahrradfreundlichen Straßen berücksichtigt. Dazu müsst ihr in der Karten-App bei der Routenplanung auf das Fahrradsymbol klicken und bekommt dann auch ein Höhenprofil angezeigt. In den Optionen könnt ihr zusätzlich verkehrsreiche Straßen oder Hügel meiden wählen.

Das bietet die Fahrradnavigation

Eine Vorschau auf das Höhenprofil einer Strecke und, ob die Route über eine stark befahrene Straße führt, damit Nutzer und Nutzerinnen eine Route wählen können, die Steigungen und stark befahrene Straßen möglichst vermeidet

Aktualisierungen des Höhenprofils in Echtzeit

Benachrichtigungen zum Absteigen und Schieben, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert

Sprachanweisungen, damit sich Anwender und Anwenderinnen auf den vor ihnen liegenden Weg konzentrieren können, während sie ihre Fahrt genießen

Optionen, um eine öffentliche Toilette, einen Rastplatz oder eine Fahrradwerkstatt zu finden, die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, die gesprochenen Anweisungen auszuschalten und eine Routenübersicht oder eine Liste der Abbiegungen anzuzeigen, während man der Route folgt

Die Möglichkeit, das Fahrrad als Standardverkehrsmittel auszuwählen

Apple Karten funktioniert auch auf der Apple Watch und bietet dort spezifischen Funktionen für Radfahrer und Radfahrerinnen. Auf der Uhr könnt ihr eine Übersicht über Höhenunterschiede auf der Route einsehen, Haptic Touch für Abbiegehinweise aktivieren und Voice Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung erhalten.

Fahrrad-Routen nicht immer optimal

Die vorgeschlagenen Routen sind nicht immer optimal für Fahrradfahrer und Fahrerinnen. Spezielle Apps bieten noch bessere Wege und Routen, eine Empfehlung ist zum Beispiel Komoot.

Danke Patrick!