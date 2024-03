Sennheiser Momentum True Wireless 4 starten für 299 Euro

Erstmals auf der CES in Las Vegas vorgestellt, könnt ihr die neuen Kopfhörer Sennheiser Momentum True Wireless 4 (Amazon-Link) ab sofort für 299 Euro in den Farben Black Copper, Metallic Silver und Graphite käuflich erwerben.

Die neuen Momentum True Wireless 4 sind mit Bluetooth 5.4 ausgestattet und kommen zudem mit Unterstützung für aptX Lossless und aptX Adaptive. Bluetooth LE Audio, LC3 und Auracast werden in Kürze über ein Firmware-Update verfügbar sein. Die vierte Generation hat so alle zukunftsweisenden Technologien an Bord und soll einen erstklassigen, hochauflösenden Klang bei extrem niedriger ​Latenz bieten.

Mit einer vollen Akkuladung könnt ihr bis zu siebeneinhalb Stunden Musik genießen, das Transportcase erweitert die gesamte Laufzeit auf bis zu 30 Stunden. Mit der Schnellladefunktion könnt ihr die Kopfhörer acht Minuten lang laden und danach eine weitere Stunde nutzen. Das Case könnt ihr wahlweise per USB-C oder kabellos mit Qi-Charging aufladen.

Sennheiser Momentum True Wireless 4: Klang per App anpassen

Des Weiteren hat Sennheiser das akustische Erlebnis verbessert und insgesamt sechs Mikrofone für eine verbesserte Qualität bei Telefonaten eingebaut. Die Mikrofone werden auch für eine effektivere Geräuschunterdrückung genutzt. Mit einem Equalizer könnt ihr das Klangerlebnis selbst abstimmen und für eure Vorlieben einstellen. Beliebte Features wie Sound Personalization, Sound Zone und Sound Check stehen in der Sennheiser Smart Control App zur Verfügung.

Im Lieferumfang ist ein umfassendes Anpassungsset aus Ohrstöpseln und -finnen in verschiedenen Größen mit dabei, um so den perfekten Sitz zu finden. Ergänzend dazu bietet die Smart Control App einen einfachen und effektiven Anpassungstest, der den Sitz für optimale Basswiedergabe und Geräuschunterdrückung optimiert.

Die neuen Sennheiser Momentum True Wireless 4 sind in drei Farbvarianten ab sofort für 299 Euro erhältlich und können zum Beispiel bei Amazon, bei MediaMarkt oder bei Cyberport gekauft werden.

