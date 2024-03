Bosch Smart Home Eyes Außenkamera so günstig wie noch nie

Viele von euch haben meinen Artikel zur Altbausanierung gelesen, in dem ich auch berichtet habe, dass ich auf künftig auf Bosch Smart Home setzen werde. Die Außenkamera ist gleich mehrfach fest eingeplant, die Umsetzung dauert aber noch etwas. Ich werde später wohl auf die Neuauflage Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II setzen, die weiterhin für „Anfang 2024“ terminiert ist. Deutlich günstiger geht es aber mit dem Vorgänger Bosch Smart Home Eyes Außenkamera, die bei Amazon, MediaMarkt und Saturn zum Tiefstpreis verkauft wird. Statt 349,95 Euro müsst ihr nur noch 157 Euro bezahlen.

Die Neuauflage verfügt über eine bessere Kamera und ein helleres Licht, wenn das für euch keine Ausschlusskriterien sind, ist die erste Generation immer noch empfehlenswert. Die Kamera nimmt Videos in Full-HD auf und bietet ein großes 120 Grad Sichtfeld. Über ein 2-Wege-System kann über die Kamera aus der Ferne mit dem Besuch gesprochen werden. Die Eyes Außenkamera kann an jedem 230V-Lampenanschluss montiert werden und ist nur in einer hellen Variante erhältlich.

Kamera und Licht in einem Produkt

Neben der Kameraüberwachung fungiert die Außenkamera auch als Bewegungslicht und Designleuchte. Die integrierte Leuchte könnt ihr einfach dimmen und bei Bewegungen automatisch aktivieren. Relevante Bewegungen werden stets als Video-Clip aufgezeichnet, wobei der Sensor zwischen Personen und Gegenständen anhand der Körperwärme unterscheiden kann.

Die Bosch Smart Home Eyes Außenkamera könnt ihr eigenständig nutzen oder smart vernetzen. Mit der Bosch Smart Camera App ist die Kamera autark nutzbar und es wird kein Smart Home Controller vorausgesetzt. Wenn ihr die Außenkamera mit weiteren Bosch-Geräten vernetzen wollt, ist der Controller zwingend notwendig.

Das genannte Angebot ist bei Amazon, MediaMarkt und Saturn gültig. Günstiger gab es die Außenkamera noch nie, allerdings solltet ihr beachten, dass der Nachfolger in den Startlöchern steht. Mit vermutlich 350 Euro ist Generation 2 dann aber auch deutlich teurer.

Angebot Bosch Smart Home Eyes Außenkamera, Überwachungskamera kompatibel mit Amazon Alexa... Bosch Smart Home Eyes Außenkamera - für eine zuverlässige Grundstücksüberwachung mit zusätzlicher Lichtfunktion über die integrierte...

Überwacht Ihr Grundstück und sendet bei relevanten Ereignissen Videoclips direkt aufs Smartphone

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera 349 EUR 157 EUR bei MediaMarkt kaufen

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera 349 EUR 157 EUR bei Saturn kaufen