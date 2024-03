Doch keine Apple Watch Ultra mit MicroLED-Display?

Zuletzt haben wir im Februar berichtet, dass die Apple Watch Ultra mit MicroLED-Display aufgrund von Problemen in der Lieferkette erst 2026 auf den Markt kommen soll. Neue Informationen zeigen auf, dass die Apple Watch Ultra möglicherweise auf ein MicroLED-Display verzichten muss. Der Apple-Zulieferer „ams OSRAM“ hat am Mittwoch angekündigt „seine MicroLED-Strategie zu überdenken“, nachdem „ein Schlüsselprojekt unerwartet gestrichen“ wurde.

MacRumors und Display-Experten aus der Industrie gehen davon aus, dass dieses Projekt im Zusammenhang mit der gerüchteweise angekündigten Apple Watch Ultra mit einem MicroLED-Display steht. Die Experten vermuten, dass niedrige Produktionserträge, zusammen mit hohen Kosten und Risiken, wahrscheinlich die Hauptgründe für den Abbruch des Projekts mit ams OSRAM sind. Fraglich ist, ob Apple einen anderen Lieferanten sucht oder weiterhin auf OLED Displays setzt.

Apple Watch Ultra mit MicroLED-Display nicht vor 2026

Der Zulieferer sagt aber auch, dass die Gespräche mit dem betreffenden Kunden noch andauern, sodass die Produktion von MicroLED-Displays nicht komplett ausgeschlossen sei, sondern nur verzögert stattfinden kann – das würde sich auch mit den vorherigen News decken, die einen Start vor 2026 nicht möglich halten.

Es wird vermutet, dass Apple seit der Übernahme des in Kalifornien ansässigen Unternehmens LuxVue im Jahr 2014 aktiv an der Entwicklung der MicroLED-Technologie arbeitet. Zu den Vorteilen von MicroLED-Displays im Vergleich zu OLED-Displays gehören in der Regel eine höhere Helligkeit, eine bessere Energieeffizienz und ein höheres Kontrastverhältnis. Allerdings ist die Technologie immer noch sehr teuer.